Fitch Ratings retira calificación crediticia a Petroperú: ¿A qué se debe y qué implica?

La agencia internacional Fitch Ratings ha oficializado el retiro de las calificaciones financieras de la empresa estatal Petroperú, según consta en sus registros actualizados de finanzas corporativas.

El aviso, que figura con fecha del 9 de enero de 2026, marca el cese del seguimiento formal del perfil crediticio de la petrolera por parte de esta entidad calificadora.

"Fitch carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación para el emisor o sus instrumentos de deuda, por lo que retiró las calificaciones sin emitir una acción de calificación", se lee en el aviso publicado.

"La posición de liquidez de la compañía es débil y las conversaciones con el gobierno están en curso. Fitch ya no proporcionará calificaciones ni cobertura analítica de Petroperú. Fitch carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación para el emisor o sus instrumentos de deuda, por lo que retiró las calificaciones sin emitir una acción de calificación", agregaron.

Con el retiro de una calificación, Fitch dejará de emitir opiniones crediticias actualizadas o realizar el seguimiento formal sobre el perfil de riesgo de la empresa en sus plataformas de investigación.