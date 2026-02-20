FONAFE destituye al presidente de Sedapal en plena crisis por "planillas doradas" y alza de tarifas de agua

El Directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) oficializó la remoción de Hugo Fernando Obando Concha del cargo de presidente del directorio de Sedapal S.A..

Esta decisión se produce tras una solicitud formal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que retiró su confianza al funcionario debido a graves denuncias de irregularidades administrativas y falta de transparencia en la gestión de la empresa estatal.

El antecedente: Escándalos y "asesores" sin contrato

La salida de Obando se precipitó tras revelaciones periodísticas que pusieron en duda la idoneidad de la alta dirección de Sedapal. Según denuncias del programa “Cuarto Poder”, Javier Muñoz Pretel, afiliado al partido Somos Perú, habría despachado en las oficinas de la empresa durante dos meses sin contar con un vínculo laboral formal ni contrato. Recién el 27 de enero se emitió una orden de servicio a su favor por un monto de S/ 20,000 por labores de coordinación institucional.

A este hecho se suma el informe titulado “Sedapal: Ruptura Financiera, pero planillas jugosas”, que denunció la existencia de altos sueldos, bonos e incentivos económicos para gerentes y trabajadores, contrastando con la supuesta crisis financiera que atraviesa la entidad.

El MVCS también señaló que se habrían realizado cambios en jefaturas sin respetar los perfiles profesionales ni los procedimientos establecidos.

Tensión por el alza de tarifas de agua

La remoción de Hugo Obando se enmarca en un contexto de alta sensibilidad social por el reajuste tarifario propuesto por la SUNASS. De acuerdo con el ente regulador, el incremento promedio para los usuarios de Sedapal sería de un 14.5%, una medida obligatoria bajo el Decreto Legislativo 1620 para equilibrar los costos operativos.

El conflicto se agudizó cuando Obando no asistió a la citación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso el pasado 5 de febrero, donde debía explicar el impacto de este reajuste y la situación real de la empresa. Mientras la SUNASS afirma que Sedapal tuvo utilidades de S/ 777 millones en 2024, la gerencia de la empresa sostiene que sus números están "en rojo" y que el estudio tarifario del regulador tiene errores técnicos por S/ 1,500 millones.

Implementación gradual del incremento

Ante la preocupación por el impacto en las familias más vulnerables, el MVCS ha confirmado que, aunque el reajuste tarifario ya está vigente normativamente, su aplicación efectiva será postergada y fraccionada.