Foro CAF 2026: Panamá, epicentro del debate sobre el futuro económico de América Latina con Jefes de Estado y Premios Nobel

Los próximos 28 y 29 de enero, la Ciudad de Panamá se convertirá en el escenario del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un evento organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Este encuentro busca ser el principal punto de reunión política y económica para analizar el posicionamiento de la región en un contexto global cambiante.

La sesión inaugural del foro estará marcada por una alta representación diplomática. El evento será encabezado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien estará acompañado por los mandatarios:

José Raúl Mulino (Panamá)

(Panamá) Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)

(Brasil) Rodrigo Paz (Bolivia)

(Bolivia) Daniel Noboa (Ecuador)

(Ecuador) Bernardo Arévalo (Guatemala)

(Guatemala) Andrew Holness (Jamaica)

(Jamaica) José Antonio Kast (presidente electo de Chile).

El foro espera congregar a más de 2,500 líderes del ámbito político, empresarial, académico y de organismos internacionales. El objetivo central es fomentar un diálogo que permita construir soluciones para impulsar el crecimiento, la inclusión y la competitividad frente a los desafíos más urgentes que enfrenta América Latina y el Caribe.

Aporte académico de primer nivel: dos Premios Nobel en escena

Uno de los grandes atractivos del programa académico será la participación de los Premios Nobel de Economía, quienes ofrecerán ponencias magistrales para dar luz sobre el desarrollo y la innovación. Los conferencistas invitados son:

James Robinson (Premio Nobel de Economía 2024)

(Premio Nobel de Economía 2024) Philippe Aghion (Premio Nobel de Economía 2025)

Ambos expertos compartirán sus visiones sobre la importancia de las instituciones y el crecimiento económico sostenible en la región.