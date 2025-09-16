Últimas Noticias
¿No te alcanza tu sueldo a fin de mes? Aprende a identificar y eliminar los gastos fantasma

Los llamados “gastos fantasma” se acumulan sin que lo notes y terminan desbalanceando tu presupuesto.
Los llamados “gastos fantasma” se acumulan sin que lo notes y terminan desbalanceando tu presupuesto.
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Suscripciones, delivery y comisiones ocultas: descubre cómo los gastos fantasma afectan tu bolsillo.

¿Sientes que tu sueldo se va más rápido de lo que debería? No siempre se trata de grandes compras, sino de pequeños consumos que pasan desapercibidos y que, con el tiempo, hacen un agujero en tu presupuesto. Estos son los llamados “gastos fantasma”.

De acuerdo con Equifax–Infocorp, este tipo de gastos invisibles puede representar hasta un 10 % de tus ingresos mensuales. Se trata de pagos automáticos, comisiones bancarias o consumos por impulso que parecen inofensivos, pero que a fin de año equivalen a miles de soles que podrías destinar al ahorro o a un objetivo personal.

¿Cuáles son los gastos invisibles que más afectan tu bolsillo?

Algunos ejemplos frecuentes son:

  • Suscripciones innecesarias: Plataformas de streaming, apps o gimnasios que ya no usas.

  • Compras por impulso: Cafés, postres o pedidos de delivery que se acumulan día a día.

  • Cargos bancarios: Comisiones por mantenimiento, intereses por atrasos o sobregiros.

  • Servicios sobredimensionados: Planes de internet o celular que no aprovechas al 100 %.

Así puedes reducir los gastos fantasmas en tus finanzas 

Detectar y reducir los gastos fantasma no significa dejar de disfrutar, sino gastar con intención. Cada sol recuperado puede convertirse en ahorro, inversión o simplemente en más tranquilidad para tu economía personal. Los especialistas recomiendan tomar acciones sencillas para reducir este tipo de gastos:

  1. Haz una auditoría personal: Revisa tus cuentas y cancela lo que no uses.

  2. Clasifica tus consumos: Diferencia entre lo esencial y lo prescindible.

  3. Configura alertas: Usa la banca digital para monitorear cada movimiento.

  4. Negocia mejores tarifas: Ajustar tus planes de servicios puede ahorrarte hasta un 30 %.

  5. Prueba el reto del “día sin gastos”: Una vez al mes, evita consumos pequeños y compara cuánto logras ahorrar.

Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
