Gerardo López Gonzáles es designado como Ministro de Economía y Finanzas [PERFIL]

López Gonzáles fue Viceministro de Economía, cargo para el que fue designado el 28 de octubre de 2025 mediante la Resolución Suprema N° 038-2025-EF, reemplazando a Erick Wilfredo Lahura Serrano.

El Poder Ejecutivo ha oficializado la designación de Gerardo Arturo López Gonzáles al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en sucesión de Denisse Miralles Miralles.

El funcionario, quien hasta finales de 2025 se desempeñaba como Viceministro de Economía, asume la conducción de la cartera tras una trayectoria centrada en la administración tributaria y la gestión pública.

Esta es su formación y especialización académica

López Gonzáles es economista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo su título profesional en abril de 2004.

Su formación incluye una Maestría en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de España en convenio con la UNED, concluida en 2017.

Asimismo, cuenta con estudios de postgrado en áreas técnicas específicas como:

Gerencia tributaria y derecho tributario.

Derecho administrativo.

Habilidades directivas.

Trayectoria en el sector público

El perfil del nuevo ministro es predominantemente técnico, con 19 años de servicio en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En dicha entidad, desarrolló una línea de carrera que lo llevó a ocupar la jefatura de la institución entre marzo y octubre de 2024.

Antes de alcanzar la alta dirección, desempeñó diversos cargos operativos y gerenciales en la SUNAT, tales como:

Intendente Nacional de Gestión de Procesos (2021-2025).

(2021-2025). Gerente Normativo de Procesos (2018-2021).

(2018-2021). Gerente de Control del Cumplimiento y Jefe de Control y Clausura.

Especialista y supervisor en programación de inspecciones entre 2004 y 2012.

Experiencia internacional

En el ámbito internacional, López Gonzáles laboró como consultor del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el año 2021. Además, ha actuado como representante técnico en foros internacionales relacionados con la tributación digital, auditoría tributaria y gestión de riesgos de cumplimiento.