Gerente de negocios de TGP espera que trabajos para reparar el gasoducto terminen en 14 días: "Es la primera vez que nos pasa"

Enrique Martínez Stolzembach, gerente de la empresa, manifestó que el primer paso del proceso de reparación es la extinción del fuego que aún hay en la zona.

El gerente senior de negocios y relaciones institucionales de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Enrique Martínez Stolzembach, enfatizó este martes que la empresa mantiene su estimación de 14 días para reparar el gasoducto y así restablecer con normalidad el servicio luego de la deflagración sucedida el último domingo en la localidad de Megantoni, región Cusco.

"Nuestra estimación inicial, que todavía se mantiene, es de 14 días. Hay que tener en cuenta que la complejidad de la zona, que es muy alta. Si se tuviese acceso a fotos satelitales, se vería que la zona donde ocurrió el incidente está en una plataforma sobre una colina. Es una zona muy reducida que solamente se puede acceder por helicóptero. Es más, el día de hoy empezamos con la movilización de maquinarias y equipos para la reparación del ducto. Tuberías que pesan más de 4 toneladas y que son transportadas por helicóptero", explicó el funcionario en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Stolzembach aseguró que TGP cuenta con personal propio para realizar las labores de mantenimiento a lo largo de todo el ducto y que en dos décadas de labores es la primera vez que les pasa esta situación.

"Llevamos más de 20 años operando en el país. Nuestro índice de confiabilidad es de 99.97%, que, dicho sea de paso, es un índice muy difícil de encontrar a nivel del mundo. No hay sistema ni de transporte de gas, ni de servicios en general, que tenga un índice de confiabilidad del 100%. Este factor de 99.7% es el mejor reflejo de nuestra capacidad y nuestra dedicación a la excelencia en la operación. Esto, en más de 20 años, es la primera vez que nos pasa", expresó.

Según el gerente, en el momento que ocurrió el incidente, se bloquearon las válvulas y el gas que quedó en el sistema brindará una autonomía limitada de hasta 14 días, lo que permite entregar parcialmente el producto a los consumidores del mercado local.

¿Cuáles serán las labores de reparación?

Enrique Martínez Stolzembach explicó también cómo se realizan estos trabajos para restablecer el servicio, pese a las dificultades para llegar a la zona.

"Lo que se está haciendo es transportar estas tuberías que pesan alrededor de cuatro toneladas. Los equipos se desarman en locación y se vuelven a armar. Lo que se va a hacer en el ducto de gas, lo primordial, es extinguir las llamas que todavía están ahí. No se puede trabajar. Estamos en el tercer día y todavía hay llamas ya controladas. Todo el gas, todo lo que se ha fugado, está encendido, se ha transformado en una llama. Al principio era una llama que era visible desde varios kilómetros, pero ya está controlada. Es un riesgo controlado, pero antes de iniciar trabajos en el ducto hay que extinguirlas. El primer paso del proceso de reparación es la extinción de las llamas", puntualizó.