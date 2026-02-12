Peruana Gloria Foods compra Saputo Argentina, el principal productor de lácteos del país albiceleste

La operación incluye la compra de Molfino Hermanos y su oficina comercial en Brasil. Saputo Inc. mantendrá una participación del 20%. Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en ese país.

Gloria Foods S.A. anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A., conocida como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente 500 millones de dólares. La transacción se realiza mediante la compra de la empresa a la canadiense Saputo Inc., e incluye también su oficina comercial en Brasil.

El 20% restante de las acciones permanecerá en manos de Saputo Inc., lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procedimientos habituales en este tipo de transacciones.

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en ese país, con una trayectoria consolidada en la producción y comercialización de quesos y otros derivados. Cuenta con una importante presencia industrial y una red de distribución a nivel nacional, con marcas reconocidas como La Paulina, Ricrem y Molfino. Además, mantiene una activa participación en el mercado de exportación y una sólida relación con productores locales.

Para Gloria Foods, plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer su posicionamiento en el sector lácteo regional.