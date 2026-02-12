Últimas Noticias
Peruana Gloria Foods compra Saputo Argentina, el principal productor de lácteos del país albiceleste

La operación está valorizada en aproximadamente 500 millones de dólares.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La operación incluye la compra de Molfino Hermanos y su oficina comercial en Brasil. Saputo Inc. mantendrá una participación del 20%. Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en ese país.

Gloria Foods S.A. anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 80% del accionariado de Molfino Hermanos S.A., conocida como Saputo Argentina, en una operación valorizada en aproximadamente 500 millones de dólares. La transacción se realiza mediante la compra de la empresa a la canadiense Saputo Inc., e incluye también su oficina comercial en Brasil.

El 20% restante de las acciones permanecerá en manos de Saputo Inc., lo que permitirá mantener una relación societaria y comercial entre ambas compañías. El cierre de la operación está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, conforme a los procedimientos habituales en este tipo de transacciones.

Saputo Argentina es uno de los principales actores de la industria láctea en ese país, con una trayectoria consolidada en la producción y comercialización de quesos y otros derivados. Cuenta con una importante presencia industrial y una red de distribución a nivel nacional, con marcas reconocidas como La Paulina, Ricrem y Molfino. Además, mantiene una activa participación en el mercado de exportación y una sólida relación con productores locales.

Para Gloria Foods, plataforma regional de alimentos del Grupo Gloria, esta adquisición forma parte de su estrategia de expansión en América Latina y busca fortalecer su posicionamiento en el sector lácteo regional.


