Pluspetrol suspende producción de GLP en planta de Pisco pero sigue abasteciendo

La empresa precisó que continúa atendiendo con su stock actual y que la reactivación de su producción dependerá de cuándo TGP reactive el transporte en los ductos de gas. Pluspetrol abastece a cerca del 80% del consumo de gas licuado en el Perú, como los balones de gas de uso doméstico y el GLP vehicular.

La empresa Pluspetrol confirmó que desde el 1 de marzo interrumpió su producción de GLP en su planta de Pisco, debido al incidente de los ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural.

Es preciso señalar que la planta de Pisco abastece a cerca del 80% del consumo de GLP en el Perú, como los balones de gas de uso doméstico y el GLP vehicular, quienes serían los más afectados de prolongarse esta paralización.

La empresa detalla que ante la alerta del suceso, y a pedido de TGP, ese mismo día procedieron a parar la producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, quedando así habilitada TGP para realizar las intervenciones necesarias en su sistema de ductos.

“Además de la suspensión del suministro de gas natural, esta situación ha generado la interrupción de la llegada a nuestra Planta de Fraccionamiento en Pisco de los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, entre otros productos”, se lee en el comunicado.

Pluspetrol resalta que viene ejecutando diversas acciones de contingencia para dar sostenibilidad a los despachos del GLP en dicha planta. Informa que siguen atendiendo cisternas, cuya afluencia ha incrementado,mientras busca alternativas para contribuir con el sostenimiento del sistema energético nacional.

“Apelamos a la calma y a la responsabilidad de nuestros clientes en la programación de sus necesidades, procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir con la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la contingencia”, manifestó.

Asimismo, indicó que la reanudación de producción en sus plantas de Malvinas y Pisco depende de cuándo TGP reinicie su servicio de transporte en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural.

“El restablecimiento pleno de nuestra producción solo será viable técnicamente cuando este sistema de transporte se encuentre plenamente operativo; es decir, tanto el ducto de gas natural como el de líquidos de gas natural”, enfatizó.