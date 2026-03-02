De S/ 20 por GNV a más de S/ 70 por gasolina al día: 335,000 taxistas pagarían casi el triple por escasez de combustible

El problema en el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), provocada por la rotura del ducto de la Transportadora de Gas Natural en Cusco, ha puesto en jaque la economía de miles de conductores en el país. Alberto Morisaki, Gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) se presentó en Economía Para Todos por RPP y sostuvo que la migración forzada a combustibles más caros representa un golpe para el sector transporte.

Para un taxista que recorre en promedio 200 kilómetros diarios en una jornada de 10 a 12 horas, el uso de GNV representa un gasto mensual de S/ 600, lo que equivale a unos S/ 20 al día. Sin embargo, ante la falta de este recurso, el costo de operar con gasolina se dispara a más de S/ 2,100 al mes, superando los S/ 70 diarios.

"Es casi tres veces el total. Tres veces el gasto", advirtió Morisaki, señalando que el gas natural es un 70 % más barato que la gasolina y un 50 % más económico que el GLP.

335,000 vehículos livianos en riesgo

Si bien en el Perú existen cerca de 350,000 vehículos que funcionan con GNV, las restricciones afectan principalmente a 335,000 unidades livianas, donde se concentran la mayoría de los taxistas. A diferencia de los vehículos de transporte público (unas 7,300 unidades), que no suelen estar alcanzados por estas restricciones iniciales, los conductores particulares y de aplicativos verán mermados sus ingresos de forma inmediata.

Esta situación se agrava por el contexto internacional. "Nos agarra en un contexto donde hay un problema geopolítico en el Medio Oriente que ya elevó el precio del petróleo un 10 %", explicó el especialista de la AAP. Esto implica que los conductores no solo deben migrar a un combustible más caro, sino que este "ha subido y va a seguir subiendo".

El problema de fondo: Infraestructura y masificación

Morisaki subrayó que esta crisis evidencia la vulnerabilidad energética del país por depender de un solo ducto. Actualmente, el gas llega a regiones como Arequipa, Piura o Lambayeque de manera "virtual" (a través de camiones), lo cual es considerablemente más costoso que el transporte por ductos.

"Ese riesgo siempre estuvo ahí latente... tenías que tener un backup que es tener otro ducto", lamentó Morisaki, recordando que proyectos como el Gasoducto del Sur quedaron paralizados desde 2017.

Ante la falta de políticas públicas de incentivo para la masificación del gas, la AAP sugiere mirar hacia los vehículos híbridos y eléctricos. Mientras que en países como Colombia 35 de cada 100 vehículos vendidos ya cuentan con estas tecnologías, en Perú la cifra es menor a cinco.

Como ejemplo de eficiencia, Morisaki destacó que mientras un vehículo convencional rinde 30 km por galón, un híbrido no enchufable puede dar hasta 74 km por galón, lo que representaría un alivio ante futuras crisis de combustible.