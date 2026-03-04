“El Estado debe asegurar abastecimiento de combustibles líquidos que son sustitutos del gas natural”, señala experto

El economista aseguró que “el Estado debe asegurar abastecimiento de combustibles líquidos que son sustitutos del gas natural”. |
Fuente: Andina
En efecto, para Diego Díaz Pastor, los precios de los combustibles “no han reaccionado de una forma que sea necesario intervenir a través del Fondo de Estabilización”.
No obstante, consideró que el Estado si tuviera que “asegurar”, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el abastecimiento de otros combustibles como sustitutos.
“En el contexto en el que estamos de desabastecimiento de gas, sería importante que el Estado se asegure en el abastecimiento de combustibles líquidos que son sustitutos del gas natural. Esto se requiere en el sector transporte y el sector industrial”, explicó.
En otro momento Díaz Pastor, quien es socio de Macroconsult, señaló que hoy en día el Perú importa cerca del 60% de sus necesidades de diésel y cerca 40% sus necesidades de gasolinas
“Tenemos que estar seguros de que tanto la estructura del almacenamiento como los agentes responsables del abastecimiento, me refiero a Petroperú, tenga la capacidad justamente de tener el combustible disponible para que los usuarios puedan hacer esta sustitución temporal”, señaló.
¿Qué porcentaje de la energía del Perú se produce con el Gas de Camisea?
Por otro lado, Diego Díaz Pastor reveló una estimación donde se señala que, de toda la matriz energética en el Perú, un tercio se consumen en energía eléctrica, GLP, gasolina, entre otros, los cuales provienen del Gas Natural de Camisea. “En el caso eléctrico depende de la temporada. Sería un 40%”, precisó.
A pesar de la crisis del gas por los daños en el ducto en la empresa TGP, el economista mencionó que se puede sacar ventajas en las hidroeléctricas por las lluvias en el interior del país.
“Tenemos cifras récord de producción hidroeléctricas en el país, además de otras cifras récord con energía solar. Según cifras de los últimos días. Durante el día, podemos llegar a 20% del establecimiento eléctrico en el país. Principalmente en el sur. En los últimos tres años hay un número importante de empresas”, acotó.
Finalmente, mencionó que, desde el punto de vista técnico, los daños en el ducto de gas deberían solucionarse en dos semanas, tiempo programado por la empresa TGP.
“Este es un evento momentáneo (…) Pero también estamos a merced del ambiente climático. Hay temas de seguridad que se deben cumplir”, añadió.