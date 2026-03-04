“El Estado debe asegurar abastecimiento de combustibles líquidos que son sustitutos del gas natural”, señala experto

El desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) sigue causando un gran impacto en el sector transporte a nivel nacional debido a la fuga y deflagración en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el Cusco.

Más temprano, el exministro de Economía, Waldo Mendoza, propuso en RPP que el Estado debería intervenir el Banco Central de Reserva (BCR) para evitar que el dólar suba, además, consideró que también se debe recurrir al Fondo de Estabilización de los combustibles.

Ante esto, el economista y experto en gas natural Diego Díaz Pastor explicó, en Las cosas como son, de RPP, que —a su criterio— para que el BCR intervenga primero debe haber un amplio análisis de expertos en políticas monetarias. “Creo que el BCR ha tenido una gestión bastante responsable en el tema cambiario y debemos dejar que haga su trabajo”, resaltó.

Respecto del uso del Fondo de Estabilización, recordó que este recurso se usó cuando el precio de combustibles “subió de forma rápida y a nivel récord tras varias décadas” debido a la guerra entre Rusia y Ucrania en el 2022.

“Hoy no estamos en una situación de riesgo de ese tipo. Si bien el petróleo brent el día de hoy cerró a los 80 dólares, aún se esperaba que esté entorno a los 60 dólares este año, antes del conflicto en Irán”, comentó.