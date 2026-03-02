¿Por qué no hay GNV? Taxistas no serán abastecidos y grifos priorizarán buses por 15 días

El sector transporte en Lima y Callao se ve impactado tras un desabastecimiento de gas natural, debido a una fuga y posterior deflagración en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el Cusco.

Ante este incidente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró el Estado de Emergencia (Resolución N° 004-2026-MINEM/VMH) para permitir que se ejecuten trabajos técnicos urgentes.

► Minem declara emergencia en suministro de gas hasta el 14 de marzo y prioriza hogares y comercios

Los taxistas fuera de la lista de prioridad de suministro de GNV

La declaratoria de emergencia establece un mecanismo de racionamiento que excluye a los vehículos livianos como taxis, mototaxis y vehículos de carga del suministro prioritario, el cual se reserva ahora solo para hogares, comercios y transporte público masivo.

RPP conversó con un taxista para conocer cuánto invierte en abastecerse de combustible y laborar un día. Él sostuvo que esta medida es devastadora, pues mientras que una jornada completa de trabajo requiere una inversión de unos 30 soles en GNV, en promedio, el uso de gasolina premium (que rinde entre 30 y 40 km por galón) elevaría el gasto a unos 90 soles diarios. Al costar el galón de gasolina premium unos 18.20 soles, en promedio, los conductores advierten que trabajar bajo estas condiciones simplemente "ya no es rentable".

Grifos en incertidumbre y el rol de TGP

Se ha informado que la restricción del suministro de GNV para autos particulares podría prolongarse por aproximadamente 15 días, proyectándose el restablecimiento hacia el 14 de marzo. En los grifos, ya se exhiben comunicados explicando que la interrupción se debe a problemas técnicos en la infraestructura de TGP, ajenos a las distribuidoras finales.

Es importante mencionar que TGP es la columna vertebral del sistema energético nacional, encargada de transportar el gas natural de Camisea, la fuente de energía más importante del Perú.

Las autoridades han desplegado equipos especializados en Megantoni para verificar la seguridad de la zona y garantizar que el suministro esencial pueda retomarse de forma segura lo antes posible.

El origen: Emergencia en Megantoni

El incidente se detectó a las 11 de la mañana del domingo 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el CAPE 43, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco. Los pobladores de la zona difundieron videos de una impresionante llamarada en una zona montañosa, lo que generó gran preocupación en las comunidades locales.

A raíz de esta emergencia, TGP suspendió temporalmente el transporte de gas natural para realizar labores de aseguramiento y evaluación. Aunque la empresa informó que la situación ya se encuentra bajo control, el impacto en la red nacional ha obligado a restringir el suministro en el resto del país mientras concluyen los trabajos de reparación.