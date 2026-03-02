"Van a tener que echar gasolina": Minem se pronuncia ante corte de GNV para taxistas

El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se pronunció sobre la situación del suministro de gas natural en el país tras la declaratoria de emergencia por 15 días.

Ante las crecientes colas en los grifos y la falta de Gas Natural Vehicular (GNV), el titular del sector admitió que los conductores tendrán que recurrir a combustibles alternativos mientras se soluciona la avería en el sistema de transporte.

A pesar de que inicialmente se esperaba que las reservas en las estaciones de servicio fueran suficientes, el ministro reconoció que la rotura del ducto en las instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el Cusco, ha afectado directamente el suministro para el sector transporte.

Al ser consultado sobre qué medidas deben tomar los taxistas que no logran encontrar gas, Alfaro fue directo: "En una emergencia van a tener que echar gasolina".

El ministro explicó que, si bien algunos grifos aún cuentan con reservas, otros han agotado su stock rápidamente debido a la alta demanda y la interrupción del flujo desde la planta.

Alfaro enfatizó que, bajo el estado de emergencia, existe un protocolo de prioridades donde el suministro doméstico es la preferencia absoluta, asegurando que no habrá cortes de gas en los hogares.

Ante el temor de un incremento en los precios debido a la escasez, el ministro lanzó una advertencia a los comercializadores: "No hay ningún motivo para incrementar el precio, porque a ellos no se le va a vender o reponer el gas a un precio superior".

Asimismo, instó a los conductores a denunciar abusos, recordando que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras autoridades tienen el encargo de sancionar y multar a quienes especulen con el precio del combustible en este contexto de crisis.

Causas y plan de contingencia

La falla técnica se localiza en una zona de difícil acceso, específicamente en la válvula 33, donde factores climáticos han impedido que los equipos técnicos lleguen por vía aérea para evaluar la magnitud total del daño. Aunque el decreto de emergencia es por 14 días, el Gobierno espera que la reparación se concrete en un plazo menor.

No obstante, el ministro adelantó que ya se evalúan alternativas si la reparación se prolonga: "Si vemos que el problema es mayor, podemos contratar un tanque de gas, un buque gas lo más rápido posible que esté en el Callao descargando".