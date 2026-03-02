¿Qué pasará con el GLP? Esta es la situación del combustible ante la falta de GNV en grifos

A raíz de la declaratoria de emergencia por la rotura del ducto de gas natural, la preocupación se ha extendido hacia los usuarios del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Aunque el problema principal radica en el gas natural, el especialista en hidrocarburos Erick García y Angelo Alfaro, ministro de Energía y Minas (MINEM) se presentaron en Economía Para Todos por RPP y aclararon cuál es el panorama para el combustible que alimenta las cocinas peruanas.

Pisco, el centro estratégico del GLP

Es importante recordar que de Camisea no solo se extrae gas natural, sino también los líquidos necesarios para producir GLP en la planta de Pisco. Ante el temor de que la restricción en el ducto afecte la producción del "balón de gas", García señaló que el país cuenta con un respaldo importante en dicha zona:

"Pisco tiene suficiente almacenamiento, o sea, el almacenamiento más grande del Perú es Pisco. Ya tiene el 70 % vamos a decir, o sea, es muy grande".

Este almacenamiento considerable permite tener algunos días de existencia para enfrentar contingencias de corto plazo. No obstante, el especialista advirtió que, dado que el Perú no produce el 100 % del GLP que consume, el país depende de una estrategia mixta que incluye la importación.

Adelanto de importaciones para frenar la escasez

Para evitar que se repitan crisis de desabastecimiento vistas anteriormente, el sector hidrocarburos ya está tomando medidas preventivas. Según explicó García, la clave reside en no esperar a que las reservas se agoten:

"En estas coyunturas lo que generalmente se hace como sector es adelantar importaciones para no tener el desabastecimiento".

Asimismo, el experto enfatizó que el monitoreo constante por parte de las autoridades es fundamental para que no se dejen "cabos sueltos" en la cadena de suministro durante los 14 días que dure la emergencia.

El peligro de la "sensación de escasez" y los precios

Uno de los mayores riesgos identificados no es solo la falta física del producto, sino el impacto psicológico en el mercado. García advirtió que alarmar a la población de manera desmedida puede ser contraproducente para el bolsillo de los ciudadanos.

"A veces cuando nosotros comenzamos a alarmar más de la cuenta, lo que haces en el mercado es ese sentimiento o esa sensación de escasez. Y la escasez en cualquier mercado lo que hace es la especulación de precios que nos afecta a todos al final".

Por su parte, el ministro Angelo Alfaro ha reiterado que el comité de crisis, integrado por el MINEM, Osinergmin y otros actores, tiene como prioridad número uno el consumo doméstico. En cualquier escenario de restricción, las envasadoras de GLP para los hogares siempre estarán en el primer lugar de la lista de prioridad para el despacho.

Finalmente, Erick García señaló que estos incidentes climáticos o técnicos deben servir como una señal de alerta para fortalecer la infraestructura energética nacional. La propuesta del especialista apunta a dejar de depender de puntos únicos de almacenamiento; "Estas lecciones nos tienen que hacer repensar un poco en hacer más robusto nuestro sistema. Habría que hacer algunos proyectos de medio y largo plazo de inversión para hacer más almacenamientos, más descentralizados".

Por el momento, el Gobierno asegura que el suministro para los hogares está garantizado y que se mantendrá una vigilancia estricta sobre los precios para evitar cobros abusivos bajo el pretexto de la emergencia.