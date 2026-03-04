TGP inicia los trabajos de reparación en el ducto de gas natural en Cusco: esto es lo que se sabe

El Osinergmin informó que viene supervisando que la empresa cumpla con las acciones con la seguridad normativa y garantice la restitución del servicio. Enfatizó que de encontrar incumplimientos se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) inició los trabajos de reparación de los ductos en el KP43, en Megantoni, en Cusco, donde ocurrió la deflagración que generó la paralización del abastecimiento de gas natural en todo el país.

“TGP está ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada”, precisó el organismo regulador.

Asimismo, señaló que el equipo técnico de Osinergmin se encuentra en la zona fiscalizando a la concesionaria TGP, con el fin de que ejecuten las actividades con seguridad establecida en la normativa vigente y para verificar que realice las acciones correspondientes para determinar la causa raíz de la deflagración y garanticen la restitución del servicio oportunamente.

“En caso de identificarse incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes”, enfatizó la entidad.

Como se recuerda, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas hasta el 14 de marzo. Esto luego de que se registrara una fuga con posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada en La Convención, Cusco. Esto ha generado que se limite el abastecimiento.