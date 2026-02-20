Gobierno anunció inicio de ejecución de la Nueva Carretera Central para este 2026: inyectarán S/600 millones para el proyecto

El presidente José María Balcázar, quien tuvo una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central 'Daniel Alcides Carrión', señaló que este recurso asegura el inicio de la ejecución física de la obra.

El Gobierno anunció este viernes que el proyecto de la Nueva Carretera Central no se paralizará y que su ejecución está plenamente garantizada.



El presidente interino de la República, José María Balcázar, sostuvo hoy una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central 'Daniel Alcides Carrión'.



“Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para redondear mi voluntad política que di en la mañana y esta conferencia es para decirle al público que mi voluntad política está expresada esta tarde, en mi gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles y la obra no se paralizará”, dijo el mandatario en una entrevista con TVPerú.



Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien también formó parte de la cita, sostuvo que, como brazo técnico del proyecto, ha “optimizado” junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el monto de la obra.



El alto funcionario añadió que ha “calendarizado los principales hitos” a cumplir para contar con estudios definitivos finalizados y la obra se pueda ”convocar, adjudicar e iniciar durante la gestión de Balcázar”.

En tanto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, indicó que se han comprometido con las autoridades de la Macrorregión Centro a trabajar en la “solución integral del proyecto”, revisando los mecanismos y modalidades de financiamiento que permitan garantizar la continuidad y culminación de la Nueva Carretera Central.