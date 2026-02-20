Gobierno anunció inicio de ejecución de la Nueva Carretera Central para este 2026: inyectarán S/600 millones para el proyecto

El Gobierno anunció este viernes que el proyecto de la Nueva Carretera Central no se paralizará y que su ejecución está plenamente garantizada.
El presidente interino de la República, José María Balcázar, sostuvo hoy una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes vinculados al proyecto de la Nueva Carretera Central 'Daniel Alcides Carrión'.
“Luego de trabajar en la mañana con dirigentes, alcaldes y gobernadores de la Macrorregión Centro, tomé cartas en el asunto para redondear mi voluntad política que di en la mañana y esta conferencia es para decirle al público que mi voluntad política está expresada esta tarde, en mi gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles y la obra no se paralizará”, dijo el mandatario en una entrevista con TVPerú.
Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien también formó parte de la cita, sostuvo que, como brazo técnico del proyecto, ha “optimizado” junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el monto de la obra.
El alto funcionario añadió que ha “calendarizado los principales hitos” a cumplir para contar con estudios definitivos finalizados y la obra se pueda ”convocar, adjudicar e iniciar durante la gestión de Balcázar”.
En tanto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, indicó que se han comprometido con las autoridades de la Macrorregión Centro a trabajar en la “solución integral del proyecto”, revisando los mecanismos y modalidades de financiamiento que permitan garantizar la continuidad y culminación de la Nueva Carretera Central.