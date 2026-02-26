Gobierno transfiere S/ 702,4 millones a ONPE y JNE para asegurar elecciones 2026

El Poder Ejecutivo oficializó la entrega de recursos adicionales a los organismos del Sistema Electoral para el desarrollo de los próximos comicios generales, regionales y municipales.

El Gobierno del presidente José María Balcázar aprobó, mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, una transferencia de S/ 702,4 millones a favor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta medida busca asegurar que los procesos electorales de 2026 se realicen de manera transparente, ordenada y eficiente. Según detallan las fuentes, los recursos se distribuyen con S/ 588,3 millones para la ONPE y S/ 114,1 millones para el JNE. Estos montos permitirán que ambas instituciones continúen con sus planes de trabajo y mantengan adecuados estándares de supervisión y control.

El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, indicó que esta asignación presupuestaria, financiada con cargo a la Reserva de Contingencia, es parte de una gestión fiscal responsable.

“Esta transferencia permitirá garantizar que los procesos electorales de este año se desarrollen de manera ordenada, eficiente y transparente, una prioridad para el actual Gobierno”, afirmó el titular del MEF.

Este desembolso no es el único destinado a la jornada electoral. La transferencia actual se suma a los S/ 1,470 millones ya contemplados en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2026, así como a otros S/ 538 millones que fueron transferidos durante el año 2025.