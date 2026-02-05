Gobierno anuló contrato con Francia para construcción de nueva Carretera Central y el puente de ingreso al aeropuerto

La resolución unilateral del acuerdo de gobierno a gobierno dejaría en suspenso obras valoradas en 24 mil millones de soles, como el caso la nueva Carretera Central. La decisión del Ejecutivo también afecta a la Vía Expresa Santa Rosa.

El Gobierno peruano decidió de manera unilateral resolver los contratos de gobierno a gobierno suscritos con Francia para la construcción de importantes obras de infraestructura en el país como la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el puente homónimo que funcionaría como el principal acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, confirmaron fuentes de RPP.

La resolución de estos contratos dejaría estas obras en una situación de incertidumbre hasta que se defina un nuevo mecanismo legal y financiero para asegurar su continuidad.



El trasfondo de esta determinación respondería a una reevaluación de los costos y la modalidad de financiamiento que el Estado puede asumir en el contexto económico actual.

Durante un balance de gestión realizado en Palacio de Gobierno, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que existe una presión sobre el presupuesto por proyectos sobredimensionados, refiriéndose a la cartera de obras bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

Según los datos presentados por la titular del sector, el costo total de la cartera actual de este tipo de convenios equivale al 8.9% del Producto Bruto Interno, lo que representa una inversión de 104 818 millones de soles provenientes de recursos públicos.



La Nueva Carretera Central, valorada en aproximadamente 24 mil illones de soles, estaba proyectada para ser financiada íntegramente con recursos del fisco bajo el modelo de obra pública gestionada por la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) francesa.

No obstante, la situación financiera del Estado presenta desafíos críticos, ya que se ha reportado la existencia de unas 12 500 obras actualmente en ejecución que no cuentan con el financiamiento asegurado.

Ante este panorama, el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado la necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento que no dependan exclusivamente del presupuesto público.