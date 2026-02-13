Gobierno fija límite de 7 líneas móviles por persona para frenar extorsiones y fraudes

El Gobierno quiere poner freno a las extorsiones, fraude que se realizan a través de llamadas telefónicas, que en muchos casos se realizan con líneas obtenidas bajo la suplantación de identidad.

Para ello se publicó el el Decreto Legislativo N.° 1738, que establece un máximo de siete líneas móviles por persona natural en el país, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana.

La norma modifica el Decreto Legislativo N.° 1338, que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), e incorpora un límite a la contratación de servicios públicos móviles por personas naturales, tanto peruanas como extranjeras residentes.

La disposición entrará en vigencia el 14 de febrero de 2026.

¿Por qué se fija un tope de 7 líneas?

De acuerdo con la información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en el Perú el 87 % de las extorsiones se realiza mediante comunicaciones anónimas por vía telefónica. Una de las modalidades para mantener el anonimato es concentrar un número elevado de líneas en pocas personas.

Se han identificado, por ejemplo, 143 ciudadanos con más de 50 líneas activas a su nombre. Con la nueva regulación, el Ejecutivo busca limitar esta concentración desproporcionada, considerada un factor de riesgo para actividades ilícitas.

El tope de siete líneas apunta a reducir el anonimato sin afectar el patrón de consumo regular de los usuarios.

Impacto en usuarios y operadores

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, elaborada por Osiptel, los peruanos suelen utilizar entre una y seis líneas móviles.

Además, el 66.6 % de los usuarios tiene entre una y dos líneas, por lo que la medida no afectaría el comportamiento habitual de contratación ni el crecimiento de los operadores. En la práctica, el límite frenaría la adquisición masiva de líneas asociada a posibles usos sospechosos o delictivos.

Experiencia internacional

Con esta decisión, el Perú se alinea a prácticas internacionales orientadas a reducir los riesgos vinculados al uso indebido de líneas móviles.

En México se ha establecido recientemente un máximo de 10 líneas por usuario. En Brasil, las empresas se han autorregulado con topes de entre 5 y 10 líneas. En República Dominicana el límite es de ocho líneas, mientras que en Tailandia, Indonesia, Singapur, Bangladesh y Hungría el rango varía entre tres y diez líneas por persona.

Supervisión y regularización

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones será el encargado de supervisar el cumplimiento de la disposición desde su promulgación. La entidad podrá ordenar a las empresas operadoras dar de baja los servicios que excedan el límite, otorgando previamente un plazo para que los abonados regularicen su situación.

La medida también se complementa con el fortalecimiento de mecanismos de verificación y el uso de herramientas como la plataforma “Checa tus líneas”, que permite a los ciudadanos consultar cuántas líneas tienen registradas y reportar aquellas que no reconocen.

¿Qué pasará con quienes superen el límite?

Las personas que, al momento de la entrada en vigencia de la norma, tengan más de siete líneas podrán conservarlas. Sin embargo, no podrán contratar nuevas líneas adicionales, salvo que decidan dar de baja voluntariamente alguna de las existentes.

Con este decreto, el Ejecutivo busca equilibrar la expansión de los servicios móviles con mayores controles, en un contexto donde la telefonía se ha convertido en uno de los principales canales para la comisión de delitos como la extorsión.