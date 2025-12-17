Gobierno fija que el valor de la UIT será de S/ 5 500 en 2026

El nuevo monto tiene un aumento de S/ 150, dado que el valor para el 2025 fue de S/ 5 350.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 sea de S/ 5 500, un monto que servirá como índice de referencia en las normas tributarias.
Así lo establece el Decreto Supremo 301-2025-EF, publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano.
El nuevo monto, que entrará en vigor desde el próximo 1 de enero, tiene un aumento de S/ 150, pues el valor para este 2025 fue de S/ 5 350.
La disposición lleva las firmas del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.
¿Qué es la UIT?
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios.
El valor de la UIT varía anualmente y rige por todo un año calendario; es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
El monto se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año.