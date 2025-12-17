Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Gobierno fija que el valor de la UIT será de S/ 5 500 en 2026

El monto de una UIT se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, especialmente la inflación, por lo que suele aumentar cada año.
El monto de una UIT se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, especialmente la inflación, por lo que suele aumentar cada año. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El nuevo monto tiene un aumento de S/ 150, dado que el valor para el 2025 fue de S/ 5 350.

Economía
00:00 · 00:34

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026 sea de S/ 5 500, un monto que servirá como índice de referencia en las normas tributarias.

Así lo establece el Decreto Supremo 301-2025-EF, publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano.

El nuevo monto, que entrará en vigor desde el próximo 1 de enero, tiene un aumento de S/ 150, pues el valor para este 2025 fue de S/ 5 350.

La disposición lleva las firmas del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

¿Qué es la UIT?

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios.

El valor de la UIT varía anualmente y rige por todo un año calendario; es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

El monto se calcula en función de una serie de elementos macroeconómicos, principalmente la inflación, por lo que suele subir cada año.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
MEF Ministerio de Economía UIT 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA