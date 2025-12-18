Gobierno instala Acuerdo Fiscal para proteger la estabilidad y sostener el crecimiento: ¿En qué consiste?

El Gobierno instaló hoy el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, una iniciativa que busca sentar las bases de un crecimiento económico responsable, capaz de generar empleo, reducir la pobreza y cerrar las brechas sociales y de infraestructura.

Con ello, se convoca a los poderes del Estado, gobiernos subnacionales, sector privado, gremios, academia y sociedad civil para construir un consenso fiscal que trascienda los ciclos políticos.

MEF explica que la estabilidad se ha debilitado

Durante la ceremonia, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que el Acuerdo Fiscal busca proteger el principal activo del país: la estabilidad macroeconómica. Miralles subrayó que la sostenibilidad fiscal "es una condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el bienestar de las familias peruanas".

La titular del MEF recordó que el crecimiento del país se ha sostenido históricamente en estos pilares: la seguridad jurídica, una política monetaria autónoma y la sostenibilidad fiscal. Estos factores permitieron que Perú mantuviera el grado de inversión por 17 años.

No obstante, Miralles alertó que el buen resultado fiscal observado entre 2000 y 2019 "se ha ido debilitando". Frente a ello, enfatizó que los desbalances fiscales tienen consecuencias negativas, ya que elevan las tasas de interés, desincentivan la inversión privada y reducen el espacio fiscal para financiar infraestructura y servicios públicos.

El Acuerdo Fiscal se estructura en tres líneas de acción prioritarias:

Responsabilidad y sostenibilidad fiscal, buscando una gestión prudente de los recursos públicos y respeto al equilibrio presupuestal. Eficiencia y calidad del gasto público, orientada a "gastar mejor" y a que los recursos se traduzcan en mejoras de servicios e infraestructura. Miralles recalcó la importancia de que toda inversión cuente con recursos no solo para culminar el 100 % de la obra, sino también para su operación y mantenimiento durante toda su vida útil. Ampliación progresiva y sostenible de la base tributaria, enfocada en la lucha contra la evasión e informalidad, y facilitando el cumplimiento del contribuyente, sin buscar necesariamente ampliar la carga tributaria.

Miralles concluyó que este "no es un acuerdo del Gobierno, es un acuerdo de país" que debe construirse con diálogo y corresponsabilidad.

Jerí aboga por el equilibrio y el enfoque social

El presidente de la República, José Jerí, reafirmó la importancia del espacio de diálogo para construir una agenda pública que trascienda las coyunturas políticas y cuide el futuro del país. El mandatario señaló que es necesario buscar equilibrios, reconociendo que las expectativas sociales contenidas por mucho tiempo deben ser atendidas.

El Presidente Jerí enfatizó que la fórmula para el desarrollo radica en buscar "más ingresos para poder gastar mejor y poder atender expectativas". Coincidió en la necesidad de ampliar la base tributaria, señalando que este ha sido un tema recurrente e incumplido en el debate nacional durante años.

Jerí fue categórico al señalar que el enfoque social no puede perderse: "No podemos pensar solamente en crecimiento económico y dejar de lado a nuestra base social". Enfatizó que este compromiso debe entenderse como un tema de Estado, no solo de gobierno.

La postura de los gremios: advertencia sobre la meta 2026

Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), saludó los esfuerzos del Gobierno por alcanzar la meta fiscal del presente año, proyectando un crecimiento de 3.4 %.

Sin embargo, el líder gremial advirtió que la meta fiscal planteada para el próximo año (2026) resulta "altamente ambiciosa" en un contexto electoral y de cambio de gobierno, e instó a evaluar con prudencia los objetivos para evitar afectar el dinamismo económico.

James subrayó que alcanzar una meta fiscal es solo un instrumento para lograr el crecimiento sostenible que se traduzca en bienestar. Por ello, remarcó la necesidad urgente de mejorar sustancialmente la calidad del gasto público, revisar el gasto corriente y priorizar decididamente la inversión en infraestructura, logística, energía, agua y saneamiento, que son claves para la competitividad.

Finalmente, el titular de la SNI enfatizó la urgencia de una reforma del Estado para mejorar la ejecución pública, reducir la ineficiencia, enfrentar la corrupción y destrabar proyectos paralizados.