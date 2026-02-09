Gobierno prepara incremento del presupuesto para evitar paralización de obras estratégicas

Propuesta de crédito suplementario será enviada al Congreso de la República entre fines de marzo e inicios de abril. Se sustenta en una proyección auspiciosa de la recaudación fiscal.

La semana pasada, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, reveló que actualmente existen más de 12,500 obras que se encuentran en ejecución pero sin financiamiento y que estas requieren S/ 21,000 millones para terminarse. Frente a esta situación el Gobierno prepara un incremento en el presupuesto público para evitar la paralización de "proyectos estratégicos".

El viernes por la noche, desde Palacio de Gobierno, el presidente José Jerí anunciaba que, frente a las expectativas y preocupaciones de los alcaldes del país, el Gobierno había decidido presentar un proyecto de crédito suplementario para fines de marzo, con el objetivo de impulsar la ejecución de obras a nivel nacional.

“Como Gobierno, tenemos la obligación de atenderlas de manera progresiva. Somos conscientes de las limitaciones presupuestales, pero realizaremos el esfuerzo necesario para acortar estos problemas que hemos encontrado en el país", dijo ante los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades Distritales (AMIDUP) en Palacio de Gobierno.

MEF: se busca evitar paralización de obra estratégicas

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denissel Miralles, reafirmó lo señalado por Jerí y precisó que a más a tardar a inicios de abril el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de crédito sumplementario, que permitirá una inyección adicional de recursos al presupuesto público del 2026.

La titular del MEF señaló que la medida busca dar continuidad a obras estratégicas a nivel nacional, en un contexto de creciente presión sobre el presupuesto público, principalmente en las municipalidades del Perú.

Miralles explicó que la evaluación del crédito suplementario se realizará sobre la base de una proyección favorable de los ingresos fiscales, considerando el comportamiento esperado de la recaudación en los próximos meses, especialmente durante el proceso de regularización anual del Impuesto a la Renta de las empresas.

“Esperamos una evolución positiva de la recaudación que nos permita evaluar con responsabilidad la disponibilidad de recursos para atender proyectos en ejecución que hoy enfrentan problemas de financiamiento”, afirmó.

Prioridad en obras en ejecución

El MEF precisó que el crédito suplementario priorizará proyectos en marcha, cuya paralización implica pérdida de inversión, afectación del empleo local y retrasos en el acceso de la población a infraestructura y servicios básicos.

Miralles remarcó que cualquier decisión se tomará bajo criterios de prudencia, transparencia y responsabilidad fiscal, en cumplimiento de la regla fiscal. “Evitar la paralización de proyectos es clave para sostener el crecimiento económico, proteger el empleo y cerrar brechas históricas”, subrayó.