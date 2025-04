Gobierno promocionará la construcción de nueve teleféricos por 650 millones de dólares a través de APP

El Ministerio de Economía y Finanzas indicó que los proyectos forman parte de una estrategia que busca impulsar la infraestructura de turismo a nivel nacional.

El Gobierno promocionará a través de las Asociaciones Público–Privadas (APP) la construcción de nueve teleféricos en cinco regiones por un monto cercano a US$ 650 millones, como parte de la estrategia de promover e impulsar la infraestructura de turismo a nivel nacional.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, dijo que esta cartera de teleféricos se irá anunciando durante los próximos meses. “Estos proyectos brindarán soluciones de movilidad urbana en Lima e impulsará el turismo en varias regiones”, señaló.

El alto funcionario destacó el lanzamiento del teleférico de Choquequirao que será adjudicado el último trimestre de 2025, tras 20 años de espera. De acuerdo con el MEF, este proyecto beneficiará el desarrollo turístico de Cusco y Apurímac con un monto estimado de US$ 261 millones.

El portafolio dijo que en la región cusqueña se prevé también construir teleféricos en Collpani (US$ 40 millones), Urubamba (US$ 35 millones) y Waqrapukara (US$ 35 millones). A estos se suman, el teleférico de Yungay en Áncash (US$ 25 millones), Puno (US$ 30 millones) y Moquegua (US$ 35 millones).

En Lima se lanzarán los proyectos de teleféricos en los distritos de El Agustino (US$ 72 millones) e Independencia-San Juan de Lurigancho (US$ 110 millones).

Aeropuertos regionales

El ministro de Economía sostuvo que se trabaja en la suscripción de adendas para ampliar inversiones e infraestructura en aeropuertos regionales.

“En muchos casos, las infraestructuras de esos aeropuertos colapsaron. Debemos darles la posibilidad de impulsar mejoras en sus pistas y ampliar sus terminales”, destacó.

Salardi explicó que, adicionalmente, el Gobierno lanzará una licitación por un tercer grupo de aeropuertos regionales, a través del mecanismo de APP. “Esperamos que este proceso se encamine bien en los próximos meses, lo que permitirá para seguir fortaleciendo nuestra red aeroportuaria”, añadió.