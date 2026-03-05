Gobierno sobre usar el fondo para frenar el alza de la gasolina: "Sus efectos no se van a ver. Está por acabar esta emergencia"

Tras la restricción en el transporte de gas natural debido a una fuga detectada en la tubería de Transportadora de Gas del Perú (TGP), diversos sectores, especialmente el de transporte privado y taxistas, han solicitado al Gobierno la implementación de subsidios para mitigar el impacto económico.

Al respecto, la directora general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), María Peñaloza, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y aclaró la posición del sector frente a estas demandas y la operatividad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles no es un subsidio directo

Ante la consulta sobre la posibilidad de otorgar subsidios a los taxistas afectados por la falta de GNV, Peñaloza precisó la naturaleza de las herramientas actuales. Según la funcionaria, este fondo no debe confundirse con un subsidio estatal convencional.

"El fondo de estabilización de precios es un fondo revolvente que se autofinancia. No quisiera utilizar esa palabra [subsidio]", explicó Peñaloza, detallando que actualmente este mecanismo solo cubre productos como los petróleos industriales y el Diesel B5.

¿Regresarán las gasolinas al FEPC?

Una de las propuestas planteadas para ayudar a los transportistas es reincorporar las gasolinas al fondo para evitar que su precio se dispare mientras actúan como combustible alternativo. La directora del MINEM se refirió a la medida, teniendo en consideración la duración prevista de la emergencia (estimada en 14 días desde el 1 de marzo).

"En este momento no se tenía contemplado regresar a las gasolinas al fondo, teniendo en consideración que esta medida es tan corta; se tendría que ver si es que amerita su inclusión", manifestó la funcionaria.

Además, advirtió que los efectos técnicos de una medida así podrían no ser inmediatos: "Tendría que ver realmente si es que ameritaría la incorporación en la medida que sus efectos no necesariamente se van a poder ver en estos 14 días o en el resto de estos días que está por acabar esta emergencia".

Facilidades para combustibles sustitutos

En lugar de un subsidio directo, el Gobierno opta por la transición hacia combustibles alternativos para consumidores directos e industrias. Peñaloza informó que se ha trabajado en una norma para agilizar los registros de hidrocarburos necesarios para este cambio de matriz.

"Se ha trabajado una norma que pueda hacer mucho más rápido y factible el poder acceder a este tipo de combustibles sustitutos", indicó, señalando que el objetivo es facilitar el acceso a la población y a las más de 1,000 industrias que han visto afectadas sus operaciones por no estar en el grupo de sectores priorizados durante el racionamiento.

Finalmente, la directora aseguró que existen stocks suficientes de GLP y gasolinas para abastecer al mercado durante los días que tome la reparación del ducto: "Si fuera necesario adoptar alguna medida, el ministerio está trabajando arduamente para tomar las acciones que sean necesarias".

¿Qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles?