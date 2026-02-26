Gobierno ya no llevaría al TC a leyes que generan gasto: Miralles dice que se priorizará diálogo con congresistas

La prsidenta del Consejo de Ministros evitó marcar una posición clara sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y que presionan el gasto público.

Cuando Denisse Miralles era ministra de Economía y Finanzas del gabinete encabezado por Ernesto Álvarez, anunció que el Gobierno demandaría ante el Tribunal Constitucional un conjunto de leyes aprobadas por el Congreso que tienen fuerte impacto en el gasto público. Sin embargo ahora que ocupa la presidencia del Consejo de Ministros, Miralles ya no es tajante sobre este tema y anuncia otro camino.

En entrevista con RPP, la presidenta del Consejo de Ministros, enfatizó que su gestión privilegiará el diálogo antes que la confrontación con el Congreso.

Indicó que, si bien se observarán las iniciativas que no cumplan con los requisitos constitucionales y fiscales, la prioridad será sentarse a conversar con los autores de las propuestas.

“Entiendo la posición de un congresista que recibe la demanda de una población que se siente postergada en sus beneficios sociales”, señaló. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo ya ha participado en mesas de trabajo con parlamentarios y sindicatos para buscar fórmulas técnicas que permitan atender esas demandas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Se busca garantizar sostenibilidad de recursos

A finales del año pasado, el Consejo Fiscal presentó un análisis de las normas aprobadas por el Congreso y anunció quese han promulgado 229 leyes con impacto fiscal adverso durante el actual periodo parlamentario 2021-2026, con corte en el mes de octubre del 2025.

Ante la consulta sobre si sostendrá la postura anunciada previamente, Miralles recordó que la Constitución es clara respecto a las normas que implican gasto corriente: deben identificar una fuente de ingresos constante que garantice su sostenibilidad en el tiempo.

“Si se crea un derecho laboral que no es un gasto de un solo año, sino permanente, tiene que tener identificada su fuente de ingresos constantes. Si no, no puede ser aprobado”, sostuvo. Agregó que una ley, por sí sola, no genera los recursos necesarios para cubrir los beneficios que establece.

La titular de la PCM explicó que este criterio busca asegurar que los derechos reconocidos puedan cumplirse efectivamente y no queden en el papel por falta de respaldo presupuestal, lo que podría generar presiones sobre las finanzas públicas.

La estrategia, explicó, es incorporar desde el inicio mecanismos claros de financiamiento dentro de la propia norma antes de elevarla, evitando así conflictos posteriores y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional.



