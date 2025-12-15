Gratificación de diciembre 2025: Calcula cuánto debes recibir y cuál es la fecha límite del pago

Conoce cuál será el monto exacto que debes recibir como pago de la gratificación de diciembre 2025 por Navidad. Además, revisa el límite del pago y más detalles de este beneficio laboral.

Como cada fin de año, los trabajadores del sector privado están a la expectativa del pago de la gratificación de Diciembre por Navidad, un beneficio que representa una importante eyección económica para estas fechas. A continuación, calcula cuándo te corresponde cobrar según tu fecha de inscripción y cuánto recibirás.

► Calcula tu gratificación 2025 con RPP

Calculadora de la gratificación 2025

RPP te trae la calculadora gratuita que te permitirá calcular el monto que deberías recibir de tu empleador por el concepto de gratificación en este mes de diciembre 2025. Así, podrás averiguar la cifra considerando el tiempo elaborado en el semestre, sueldo bruto, bonificación extraordinaria (afiliados a EsSalud o EPS) y si es que recibes una bonificación familiar.

¿Qué es la gratificación?

La gratificación es el beneficio económico que las empresas privadas entregan a sus trabajadores dos veces al año: en julio y diciembre.

Según la Ley 27735, que regula el otorgamiento de gratificaciones, los trabajadores deben percibir un sueldo íntegro por este concepto, siempre y cuando hayan laborado el semestre completo, es decir, de julio a diciembre de 2025 y tengan contrato indefinido, a plazo fijo y a tiempo parcial.

Además, en caso el trabajador haya percibido otros complementos remunerativos (horas extras, bonos relacionados a la productividad u otros) estos serán considerados en el cálculo siempre que hayan sido recibidos tres o más veces durante el semestre.

Cabe señalar que los trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) tienen derecho a recibir medio sueldo en concepto de gratificación.

¿Cuándo es la fecha límite del pago de la gratificación de diciembre 2025?

Por ley, el plazo máximo para que las empresas realicen el pago de la gratificación es tanto en quincena de julio como de diciembre. En este caso, el depósito debe efectuarse como tope el lunes 15 de diciembre, aunque hay empresas que han realizado el pago con anticipación.

¿Qué sanciones hay por no pagar la gratificación de diciembre 2025?

La ley estipula sanciones mínimas y máximas para aquellas empresas o MYPE que no efectúen el pago de la gratificación. A continuación, revisa la escala de multas en el siguiente cuadro, tomando como base la UIT de S/ 5,350 para el año 2025:

Tipo de empresa Multa mínima Multa máxima Microempresa S/ 588.50 S/ 2,407.50 Pequeña empresa S/ 2,407.50 S/ 24,075.00 Mediana y gran empresa S/ 8,399.50 S/ 139,742.00

Para determinar el monto exacto de la multa, además del tamaño de la empresa, se analizará el número de trabajadores afectados.