Gremios advierten que cambios en el Mincetur generarían incertidumbre

Destacaron que el comercio exterior y el turismo son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible.

Los gremios empresariales pidieron mantener la estabilidad técnica y la continuidad de las políticas en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tras la designación de José Fernando Reyes Llanos como nuevo titular del sector, en la etapa final del Gobierno.

A través de un comunicado, la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industria (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes, señalaron que "el país necesita reglas claras y sostenibilidad en las políticas públicas", por lo que consideraron clave que se preserven los equipos técnicos del Mincetur, así como las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en marcha.

Advirtieron que el comercio exterior y el turismo son pilares para la generación de empleo formal, ingreso de divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible, y que muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que demandan previsibilidad y estabilidad.

En ese sentido, alertaron que eventuales cambios de equipos o de lineamientos podrían generar incertidumbre, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados mediante el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Finalmente, los gremios reafirmaron su disposición a continuar trabajando de manera coordinada con el Mincetur para que la transición se desarrolle con responsabilidad y en resguardo de los intereses del país