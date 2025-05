Gremios empresariales alertan sobre crisis institucional y exigen un gabinete autónomo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los principales gremios empresariales del Perú, que representan a la micro, pequeña, mediana y gran empresa a nivel nacional, ofrecieron una conferencia de prensa para manifestar su "posición respecto a la crisis política e institucional" que atraviesa el país.

La reciente renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el mismo día en que la presidenta de la República decidió el cambio de tres ministros, revela una "crisis institucional que padece nuestro país, que ha llegado a niveles inéditos", señalaron.

Puesto a que estamos en un contexto externo incierto y una situación social marcada por el incremento de la criminalidad organizada, los gremios consideran urgente que los actores políticos depongan intereses partidarios y trabajen en una salida consensuada para superar esta grave coyuntura.

Jorge Zapata, presidente de Confiep, señaló que la elección del nuevo gabinete ministerial es vista como una "oportunidad única para iniciar este proceso de fortalecimiento democrático". Frente a ello, indicó que quien ocupe la presidencia del Consejo de Ministros sea una "personalidad independiente, convocante y con experiencia" a la que se le conceda autonomía en su gestión.

Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, espera que el nuevo gabinete y el nuevo premier "resuelvan los dos principales problemas que tenemos en el país, que es la seguridad ciudadana y la reactivación económica".

Por lo que el premier elegido debe ser capaz de generar consensos, articular con otros sectores y poderes del Estado, y manejar la transición democrática en este año electoral.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, contó que para el 2026, se han planteado generar "un ambiente de paz, de tranquilidad y de desarrollo económico". Para ello, se requiere que las autoridades lleguen a un consenso. Frente a ello, queda un año para culminar este Gobierno y "no podemos seguir con ministros que no dan la talla".

Por su parte, Alonso Rey, presidente de ComexPerú, cuestionó la elección de los titulares anteriores en las carteras de Estado, afirmando que "no tenemos los ministros adecuados. Necesitamos ministros que sean profesionales y sepan hacer su trabajo y ejecuten. El hecho de nombrar en 2 horas o en 1 hora un gabinete nuevo, eso demuestra una vez más que estamos improvisando, que no es correcto. El Perú no está para jugar a improvisaciones".