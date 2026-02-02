Hay bonanza global, pero el Perú no la aprovecha: la falta de reformas que frena el auge minero

El economista Alejandro Indacochea se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y analizó el panorama económico global y los desafíos estructurales que enfrenta el Perú. Según el experto, el mundo ha transitado hacia un "nuevo desorden mundial" caracterizado por el neoproteccionismo, guerras económicas y una alta imprevisibilidad geopolítica.

El impacto de la Reserva Federal y el mercado de metales

Indacochea señaló que el reciente anuncio de Kevin Warsh como posible nuevo presidente de la Reserva Federal de EE. UU. ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a los mercados financieros, debido a su perfil exigente con el gasto público y el control de la inflación. No obstante, este movimiento ha fortalecido al dólar, provocando caídas significativas en metales preciosos: el oro cayó un 10 % y la plata un 30 %.

El economista destacó el rol del cobre, cuya demanda global sigue en aumento gracias al desarrollo de la inteligencia artificial.

"Es un llamado para nuestro país. Tenemos más de 60,000 millones de dólares de proyectos bajo tierra que deberían ponerse en explotación aprovechando esa coyuntura", enfatizó Indacochea.

A pesar de la incertidumbre internacional, el economista resaltó la posición del Perú en el comercio global. Con 23 Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes y proyectos de infraestructura clave, el país tiene el potencial de convertirse en un eje logístico regional.

Indacochea mencionó activos estratégicos como el puerto de Paita, la base de la NASA, el Puerto de Chancay y el parque industrial de Ancón. En este contexto, afirmó que el Perú podría transformarse en el "nuevo canal de Panamá" para países como Brasil, y actuar como la salida natural al Pacífico para Bolivia y Colombia.

La paradoja de la bonanza: Riqueza minera frente a un Estado ineficiente

Uno de los puntos de la entrevista fue la contradicción entre los altos precios de los minerales y la deficiente gestión pública. Indacochea lamentó que, a pesar de vivir una bonanza con los mejores precios en 70 años, el Estado peruano no sea capaz de gestionar con eficacia sus responsabilidades.

El economista cuestionó el aumento desmedido de la planilla estatal, que ya supera los 2.5 millones de empleados, y el incremento del presupuesto del Congreso.

"El Estado es un botín. Hemos descentralizado la corrupción en buena parte", sentenció al referirse al fracaso del proceso de regionalización y a los S/ 25,000 millones en obras paralizadas.

Por otro lado, para Indacochea, el verdadero reto del siglo XXI no son los recursos naturales, sino el capital humano. Alertó que el 43 % de los niños menores de 5 años sufren de anemia, lo que condiciona el futuro del país. Además, citó los bajos resultados en educación (PISA) y las deficientes tasas de vacunación como prioridades que no están en la agenda política actual.

Un llamado a la reforma política

De cara al periodo electoral, Indacochea calificó la campaña actual como "pobre" y "superflua", enfocada en la polarización en lugar de proponer estrategias claras de desarrollo. Su recomendación principal es establecer una estrategia de integración y apertura con el mundo, equilibrada con reformas internas urgentes en salud, educación y la reestructuración del aparato estatal.

"No ganamos nada teniendo un mar de cobre si es que no lo potencializamos. Nuestro reto va a ser cómo convertir esa riqueza para mejorar el capital humano", concluyó el especialista.