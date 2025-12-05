Hernán Bonilla: "Adam Smith no era un defensor del egoísmo y del capitalismo salvaje"

Cateriano destacó que Smith, lejos de negar el rol del Estado, promovía la inversión en áreas claves como la educación | Fuente: RPP

El presidente fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, Hernán Bonilla, presentará hoy en Lima su libro Adam Smith: una introducción, una obra que busca rescatar y desmitificar el pensamiento del considerado padre de la economía moderna, alejándolo de las interpretaciones extremas.

Bonilla explicó que, ante la coyuntura diaria, es fundamental volver a las "ideas de fondo" que determinan el destino de los países. En ese sentido, subrayó que su trabajo intenta desmontar prejuicios históricos sobre el filósofo escocés.

“Trato de evitar dos caricaturas. La idea de que Adam Smith era un defensor del egoísmo y del capitalismo salvaje, y poco menos que un ser despiadado, que no lo es”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, aclaró que Smith tampoco encaja en la visión del libertarismo radical que reduce al Estado a su mínima expresión.

“Después está esta otra caricatura sobre que Adam Smith es un liberal clásico, un libertario. Él le atribuye al Estado algunos fines importantes también para el funcionamiento de la sociedad y de la economía, que van más allá del Estado mínimo. Por eso es un liberal clásico”, sostuvo.

"El neoliberalismo es un invento"

En otro momento, Bonilla analizó el uso del término "neoliberal" en el debate político latinoamericano, considerándolo una etiqueta vacía de contenido real y utilizada exclusivamente para la confrontación.

“En general en nuestros países neoliberal se usa como una etiqueta agresiva. Nadie habla del neoliberalismo en términos positivos. No hay nadie que se defina como neoliberal. Todos los que usan la etiqueta neoliberal es para atacar a alguien. Yo creo que no (existe). Yo creo que es un invento”, aseveró.

Pedro Cateriano: "¿Qué es más importante: darle plata a Petroperú o a Beca 18?"

Pedro Cateriano, precandidato a la Vicepresidencia por Libertad Popular, quien participará de la presentación del libro, aprovechó la discusión sobre el liberalismo pragmático de Smith para cuestionar las prioridades del gasto público en el Perú actual.

“Un poco aterrizando las ideas de Adam Smith a la actualidad nacional, ¿qué es más importante: darle plata a Petroperú para que la pierda y vaya a un fondo o ese dinero emplearlo en mantener vigente, por ejemplo, Beca 18, que sí estimula la formación universitaria, educativa?”, cuestionó el exjefe del Gabinete.

Cateriano destacó que Smith, lejos de negar el rol del Estado, promovía la inversión en áreas claves como la educación para empoderar a la ciudadanía.

“También él señala que si bien es cierto el Estado no debe llevar o ejecutar una actividad empresarial, hay situaciones en las cuales sí puede intervenir el Estado, por ejemplo, en temas de infraestructura o de educación, salud”, concluyó.