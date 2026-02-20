Sunafil reportó 241 denuncias por hostigamiento sexual laboral en 2025: ¿Cómo actuar en este tipo de situaciones?

El hostigamiento sexual puede ocurrir incluso fuera del horario laboral y no necesita repetirse para ser denunciado. Estas son las pautas de protección para las víctimas.

El hostigamiento sexual laboral es una realidad que afecta la dignidad e integridad de los trabajadores. Entre enero de 2025 y mediados de febrero, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha recibido un total de 241 denuncias por estos casos, siendo los sectores de restaurantes y centros de llamadas (call centers) los que registran la mayor incidencia.

En el mismo período, dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), entre la primera y segunda instancia se emitieron 79 resoluciones de multa, con un monto equivalente a S/ 1,966,924.

Para comprender qué conductas se enmarcan dentro del hostigamiento sexual laboral, el abogado laboralista, Juan Valera, precisa que este se manifiesta a través de actos de naturaleza sexual que pueden ser físicos, verbales o incluso virtuales, así como mediante conductas de carácter sexista que buscan estereotipar a la persona o mantener prejuicios de género.

Es fundamental señalar que para que se configure esta falta no es requisito indispensable que el acto sea reiterado ni que haya existido una negativa expresa por parte de la víctima. Estas situaciones pueden presentarse sin distinción de sexo entre superiores y subordinados en ambas direcciones, o entre compañeros de un mismo nivel jerárquico.

Asimismo, el hostigamiento puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa o del horario de trabajo, en contextos como fiestas de fin de año o celebraciones corporativas, dado que el origen de la interacción es el vínculo laboral y no una relación amical.

Por su parte, la Sunafil califica estas acciones como actos de violencia que afectan gravemente la dignidad e integridad de las personas, siendo infracciones de carácter insubsanable.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de hostigamiento sexual laboral?

Si usted es víctima de hostigamiento, tiene derecho a activar de inmediato los canales de protección:

Presentar la denuncia ant e el comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual de su empresa . Solicitar medidas de protección: puede pedir el teletrabajo , la suspensión temporal del presunto hostigador o una orden para que esta persona no se le acerque . Exigir atención inmediata: el empleador tiene un plazo de un día hábil para poner a disposición de la víctima canales de atención médica y psicológica (física o mental) . Plazos de rotación: en un máximo de 3 días hábiles tras la denuncia, la empresa debe otorgar medidas de protección, como la rotación del presunto hostigador o, si la víctima lo solicita, su propio cambio de lugar de trabajo.

El proceso de investigación interna dura 15 días calendario, tras los cuales Recursos Humanos decide la sanción, que puede llegar hasta el despido del hostigador o incluso derivar en denuncias penales.

Para las empresas que no cumplan con el procedimiento adecuado, la Sunafil impone multas que, por ser consideradas infracciones muy graves, fluctúan entre los S/ 1,265 y los S/288,915. Hasta la fecha, el monto total por resoluciones de multa asciende a S/ 1,966,924.