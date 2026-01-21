Huánuco: Festividad de los Negritos generó un movimiento económico de S/ 142 millones

En los días centrales de la festividad, la ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 100 %, mientras que restaurantes, transporte interprovincial y comercio local registraron un incremento significativo en sus ventas.

La Festividad de los Negritos de Huánuco no solo es una de las celebraciones más extensas del país, sino también un importante motor para la economía regional. Según la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, esta festividad generó un movimiento económico estimado en S/ 142 millones, durante el periodo oficial que se desarrolló entre el 24 de diciembre y el 18 de enero.

De acuerdo con estimaciones locales, este monto representa alrededor del 2 % del Producto Bruto Interno (PBI) regional, impulsado principalmente por el aumento del turismo, el comercio, los servicios de transporte, la gastronomía y el hospedaje.

Ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 100 %

Durante las semanas de celebración, Huánuco recibió a miles de visitantes provenientes de Lima y de regiones cercanas, lo que elevó la demanda por servicios turísticos. En los días centrales de la festividad, la ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 100 %, mientras que restaurantes, transporte interprovincial y comercio local registraron un incremento significativo en sus ventas.

Además, la festividad beneficia de manera directa a pequeños emprendedores, artesanos, músicos, comerciantes y trabajadores vinculados a la organización de los eventos, muchos de los cuales concentran una parte importante de sus ingresos anuales en esta temporada.

Festival de cierre reunió a 15 mil asistentes

Como parte del cierre de la festividad, el Gobierno Regional de Huánuco organizó el festival “La Navidad Más Grande del Mundo”, actividad institucionalizada mediante la Ordenanza Regional n.° 035-2024.

El evento se realizó el 18 de enero de 2026 en el renovado Complejo Deportivo de Paucarbamba y se extendió por más de 10 horas, registrando una afluencia aproximada de 15 mil personas, considerando el ingreso y salida constante del público.

En este espacio se desarrolló una feria artesanal, productiva y gastronómica, que generó ventas directas estimadas en S/ 25 mil, según una evaluación preliminar de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

Las autoridades precisaron que esta cifra corresponde únicamente a las ventas realizadas dentro del evento y no incluye el gasto adicional efectuado por visitantes y turistas en conceptos como hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios, lo que evidencia un impacto económico total aún mayor para la ciudad y la región.

Con estos resultados, el Gobierno Regional de Huánuco destacó que la festividad se consolida no solo como una expresión cultural emblemática, sino también como una herramienta clave para dinamizar la economía local y fortalecer el posicionamiento de Huánuco como destino turístico a nivel nacional.