IATA dice que el Gobierno evalúa eliminar cobro de la TUUA nacional e internacional para mejorar la competitividad del nuevo aeropuerto Jorge Chávez

El gerente de área de Perú y Bolivia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Martín La Rosa, dijo, además, que los costos de inversión del nuevo aeropuerto Jorge Chávez aún no se han trasladado a las tarifas actuales, pero que esto ocurrirá hacia 2027.

El gerente de área de Perú y Bolivia de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), Martín La Rosa, señaló que existen señales positivas de que el Gobierno peruano está evaluando la posibilidad de eliminar el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de mejorar la competitividad del país en el sector aeroportuario.



“Hay unas muy buenas señales de que el Estado está evaluando también la alternativa de buscar eliminar el cobro, de cara al pasajero, tanto de la TUUA nacional como la internacional. Nos han pedido que les ayudemos”, dijo durante una entrevista en el programa Las cosas como son, de RPP TV.



El representante de IATA destacó que durante las recientes reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y, posteriormente, con el concesionario del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), se ha percibido una “apertura” para analizar este tema, en el marco del objetivo común de fortalecer la competitividad del Perú como centro de conexiones aéreas en la región.



“En el fondo, todos estamos buscando lo mejor para el país, para la competitividad del país. El Perú, como centro de conexiones en Lima, tiene una posición muy privilegiada”, enfatizó.



Martín La Rosa advirtió que países competidores, como Colombia (con el aeropuerto de Bogotá) y Panamá (con el aeropuerto de Tocumen), han fortalecido sus operaciones y se han consolidado como importantes hubs regionales, por lo que el Perú debe tomar medidas para mantener su atractivo en el mercado internacional. “Ellos son las principales competencias [del país]”, declaró.



El ejecutivo recordó que los costos de inversión del nuevo aeropuerto Jorge Chávez aún no se han trasladado a las tarifas actuales, pero que esto ocurrirá hacia 2027, lo que implicará un incremento en la TUUA y otros servicios aeroportuarios.



“Ese traslado se va a ver en el 2027. El TUUA y todas las tarifas de servicios aeroportuarios deberían subir. Eso es un problema que se nos viene y afecta la competitividad del hub”, explicó.



Añadió que la nueva TUUA de transferencia (pago que hacen los pasajeros en conexión, es decir, aquellos que llegan en un vuelo y luego toman otro para continuar con su viaje), actualmente en evaluación, podría restar la competitividad del terminal aéreo.