La radiografía económica de la CONMEBOL Libertadores: 50 mil hinchas, récord aéreo y hotelería al límite en Lima

La capital peruana fue sede de la gran final de la CONMEBOL Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, un evento que no solo se consolidó como una jornada histórica para el fútbol sudamericano, sino que también inyectó un importante impulso económico a la ciudad.

Las proyecciones de la CONMEBOL estimaron que la final generaría un impacto total de $ 70.7 millones en el Perú y, según contaron a RPP, sus proyecciones "se cumplieron y en algunos casos se superaron".

Este impacto económico se distribuyó en varias áreas clave de la economía local, según cifras de CONMEBOL:

Rubro Impacto Estimado (USD) Hotelería $ 37.5 millones Viáticos $ 15 millones Movilidad y compras $ 13.5 millones Proveedores, servicios locales y legado en infraestructura $ 4.7 millones

Esta estimación se basó en la llegada de al menos 50,000 hinchas del exterior y el aforo total del Estadio Monumental U de Lima, generando una semana de intensa actividad turística y comercial.

Ocupación hotelera casi total y altos gastos

El sector hotelero y gastronómico fue uno de los principales beneficiados con la final de la CONMEBOL Libertadores, experimentando una ocupación hotelera prácticamente completa durante la semana del evento.

Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) Perú, calificó el evento como "muy bueno para el sector hotelero, restaurantes y para la economía en general".

Según Gamarra, los 50,000 turistas se alojaron tanto en hotelería formal como no formal, incluyendo plataformas como Airbnb. Las zonas más beneficiadas con una ocupación "full" y "muy buena tarifa" fueron Miraflores, Barranco y San Isidro.

Tipos de alojamiento y estadía: Los hinchas se alojaron en hoteles de 5, 4, 3, y 2 estrellas, debido a que la oferta de categorías superiores no era suficiente para toda la afluencia. La mayoría de los visitantes se quedó un mínimo de dos, y generalmente dos o tres noches.

Los hinchas se alojaron en hoteles de 5, 4, 3, y 2 estrellas, debido a que la oferta de categorías superiores no era suficiente para toda la afluencia. La mayoría de los visitantes se quedó un mínimo de dos, y generalmente dos o tres noches. Destinos preferidos: Los distritos de Miraflores y Barranco fueron los elegidos por ser zonas turísticas con una buena oferta hotelera formal y no formal, junto con opciones gastronómicas y de entretenimiento nocturno, como Larcomar.

Los distritos de Miraflores y Barranco fueron los elegidos por ser zonas turísticas con una buena oferta hotelera formal y no formal, junto con opciones gastronómicas y de entretenimiento nocturno, como Larcomar. Gasto estimado: El cálculo de AHORA sugiere que los turistas gastaron más de S/ 700,000 por día , cubriendo alojamiento, comida, movilidad (taxis, viajes al estadio) y entradas adicionales.

El cálculo de AHORA sugiere que los turistas gastaron , cubriendo alojamiento, comida, movilidad (taxis, viajes al estadio) y entradas adicionales. Impacto gastronómico: Los restaurantes, especialmente en Miraflores y Barranco, así como en las cercanías del estadio y el Centro de Lima, estuvieron "bastante llenos", registrando un aumento significativo en el consumo.

Los restaurantes, especialmente en Miraflores y Barranco, así como en las cercanías del estadio y el Centro de Lima, estuvieron "bastante llenos", registrando un aumento significativo en el consumo. Regiones beneficiadas: Gamarra destacó que no todos los turistas llegaron directamente por el aeropuerto Jorge Chávez, ya que algunos cruzaron por Cusco y Puno, generando ingresos en regiones antes de llegar a Lima.

A pesar del éxito, el líder de AHORA lamentó que no se aprovechó la oportunidad para promover paquetes de "pre y post-tour" para vender turismo en otras regiones del Perú, a pesar de que la sede de la final era conocida desde abril.

Aeropuerto Jorge Chávez: récords históricos de vuelos

La gestión del tráfico aéreo fue uno de los mayores desafíos logísticos que Lima tuvo que superar. La llegada súbita de miles de hinchas, principalmente brasileños, generó una concentración de vuelos sin precedentes.

Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), reveló que en un periodo de tres días, el aeropuerto recibió 154 vuelos adicionales a la programación regular de aproximadamente 283 vuelos diarios.

Desglose de vuelos adicionales (LAP): 97 vuelos privados y 57 vuelos chárter.

97 vuelos privados y 57 vuelos chárter. Récord histórico: El número de vuelos privados que llegaron superó incluso a lo recibido durante APEC 2024.

Salmón enfatizó la capacidad operativa demostrada, señalando que el aeropuerto atendió este flujo "con total normalidad". El ejecutivo de LAP señaló que este tipo de eventos debe llevar a la reflexión sobre la necesidad de que el país apunte a tener más actividades de esta magnitud, consolidándose como un centro que promueva convenciones y actividades.

Finalmente, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), quien estuvo a cargo de la gestión del espacio aéreo, informó a través de la Agencia Andina que gestionó con éxito más de 300 vuelos chárter durante la final.

Corpac destacó que las operaciones aéreas se desarrollaron de manera segura y sin afectar la programación habitual de los más de 560 vuelos comerciales diarios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.