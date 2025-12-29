¿Alquilas un inmueble? Arrendadores ya no pagarán impuestos por rentas que no han cobrado, a partir del 2026

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó, con 18 votos a favor y en segunda votación, una modificación a la Ley del Impuesto a la Renta. El objetivo es que los dueños de propiedades que alquilan sus inmuebles (rentas de primera categoría) realicen sus pagos de impuestos basándose en el dinero que realmente reciben y no solo en el contrato firmado.

¿Qué es lo que cambia?

Hasta ahora, existía una contradicción en las normas legales. Mientras algunas reglas ya hablaban de pagar por lo recibido, el artículo 84 de la Ley del Impuesto a la Renta exigía pagos bajo el criterio de "devengado" (es decir, se debía pagar el impuesto al vencerse el mes, aunque el inquilino no hubiera pagado aún).

Con esta reforma, a partir del 1 de enero de 2026, se aplicará oficialmente el criterio de "lo percibido". Esto significa que la obligación de pagar el impuesto nace en el momento en que el arrendador cobra efectivamente la renta.

¿Cómo se calculará el pago ahora?

Según lo aprobado por el Congreso, los ciudadanos que alquilan sus locales o viviendas deberán seguir estos pasos para sus pagos a cuenta:

Monto a pagar: El equivalente al 6.25 % .

El equivalente al . Base del cálculo: Se aplica sobre la renta bruta que se ha cobrado efectivamente.

Se aplica sobre la renta bruta que se ha cobrado efectivamente. Deducción: Antes de aplicar el porcentaje, se permite deducir (restar) el 20 % de dicho ingreso.

Antes de aplicar el porcentaje, se permite deducir (restar) el 20 % de dicho ingreso. Documento: Para este trámite se utilizará el recibo por arrendamiento aprobado por la SUNAT.

¿Por qué se hace este cambio?

El congresista Víctor Flores Ruíz, presidente de la Comisión de Economía, explicó que el proyecto busca corregir una "incongruencia normativa". Al unificar las reglas, se espera brindar mayor predictibilidad y equidad a los contribuyentes, evitando que tengan que pagar impuestos por ingresos que aún no han ingresado a sus bolsillos.