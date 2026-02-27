Impuesto vehicular 2026: hoy vence el plazo para 170,000 autos en Lima, ¿cómo y dónde pagarlo?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima informó que este viernes 27 de febrero vence el plazo para que los propietarios de vehículos en la capital cumplan con el pago del impuesto vehicular 2026. Esta obligación tributaria alcanza a aproximadamente 170,000 vehículos en Lima Metropolitana.

La obligación corresponde a los propietarios de vehículos que fueron inscritos en los años 2023, 2024 y 2025. Según explicó Wilfredo Calderón, subgerente de Orientación y Registro del SAT, el impuesto equivale al 1 % del valor de adquisición del vehículo y se debe cancelar durante tres años consecutivos tras su inscripción en Registros Públicos.

Consecuencias por falta de pago

Es importante que los contribuyentes regularicen su situación dentro del plazo establecido, ya que el SAT advirtió las siguientes medidas en caso de incumplimiento:

Intereses moratorios: A partir del día siguiente al vencimiento, se aplicará un interés del 1 % mensual sobre la deuda acumulada.

A partir del día siguiente al vencimiento, se aplicará un sobre la deuda acumulada. Etapa coactiva: Si no se regulariza el pago, en un plazo aproximado de 30 días podría iniciarse la etapa de cobranza coactiva.

Si no se regulariza el pago, en un plazo aproximado de podría iniciarse la etapa de cobranza coactiva. Sin amnistías: El funcionario precisó que no habrá procesos de amnistía tributaria en Lima para este periodo.

Para facilitar el cumplimiento, el SAT permite el fraccionamiento de la deuda en cuatro cuotas, las cuales vencen en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de manera rápida y segura a través de los siguientes canales:

Plataforma virtual: En la página web del SAT, ingresando el número de DNI o la placa del vehículo. Billeteras digitales: Se puede pagar mediante la aplicación Yape. Entidades bancarias: Plataformas y agencias de bancos afiliados.

El SAT exhortó a la ciudadanía a cumplir con sus obligaciones a tiempo para evitar sanciones adicionales y posibles procesos de ejecución.