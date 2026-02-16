Incertidumbre electoral pasaría factura al crecimiento económico: IPE estima avance de apenas 2.7 % en 2026

La economía peruana cerró el año 2025 con un crecimiento de 3.4 %, una cifra que, aunque positiva, se sitúa por debajo de la meta de 3.5 % establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del promedio de 4.5 % registrado en la década previa a la pandemia.

En una entrevista con Ampliación de Noticias por RPP, Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), destacó que este resultado es un "punto más bajo" que el ritmo de hace 10 años, evidenciando una recuperación que aún no alcanza su potencial máximo.

Motores y frenos de la economía en 2025

El crecimiento del año pasado estuvo marcado por un fuerte contraste entre sectores. Fuentes calificó el desempeño del sector construcción como extraordinario, puesto que tuvo un crecimiento anual de 6.67 % y una expansión de 12.01% en diciembre.

En la otra cara de la moneda se encuentra la minería, que mostró una clara desaceleración al crecer solo 1.8 %, frente al 3.2 % del año anterior. Según explicó el economista, el país está perdiendo una "oportunidad increíble" debido a factores técnicos, conflictos sociales y paralizaciones, a pesar de que los precios de metales como el oro y el cobre alcanzaron niveles históricamente altos.

Empleo y bolsillo: Una de cal y una de arena

Una de las noticias más positivas de 2025 fue la mejora en los ingresos de los hogares. Fuentes señaló que los ingresos reales crecieron casi 5 %, alcanzando su nivel más alto gracias a que la inflación se ha mantenido bajo control.

"Hoy la inflación ya no es un problema, se ha ajustado, se ha controlado", aseguró en RPP. Además, se generaron más de 250,000 empleos adicionales durante el año.

Sin embargo, el panorama es sombrío para los jóvenes. Fuentes advirtió que el empleo juvenil acumuló en 2025 su cuarto año consecutivo de caída: “Ese primer empleo, esa primera chamba nos está costando cada vez más generarlo en el país”. Según estimaciones del IPE, hay aproximadamente 370,000 jóvenes menos trabajando que antes de la pandemia.

Proyecciones para 2026: El peso de la incertidumbre

Para el año en curso, el IPE proyecta una desaceleración, con un crecimiento estimado de solo 2.7 %. Este enfriamiento se debe principalmente a la incertidumbre política generada por las elecciones generales de abril y las regionales de octubre.

Fuentes explicó que las empresas suelen postergar decisiones de inversión hasta tener claridad sobre las nuevas autoridades: “Hay mucha incertidumbre para nosotros más concentrada en la segunda mitad del año”. Se espera que el crecimiento de la inversión privada caiga drásticamente de un 11.3 % en 2025 a solo un 3.2 % en 2026.

Las tareas pendientes en infraestructura e innovación

El economista también enfatizó la urgencia de destrabar proyectos de gran envergadura como la Nueva Carretera Central, valorada en S/ 24,000 millones. Fuentes señaló que esta obra es vital para la competitividad del centro del país, ya que actualmente viajar a Huancayo puede tomar más tiempo que ir a Trujillo, pese a la cercanía geográfica.

Finalmente, Fuentes advirtió sobre el rezago de Perú en innovación y tecnología. Mientras que en países desarrollados el uso de inteligencia artificial generativa alcanza el 25 %, en Perú apenas llega al 15 %. “Incluso en esa carrera también estamos rezagados”, concluyó, instando a los partidos políticos a presentar planes de gobierno con diagnósticos claros y financiamiento real en lugar de promesas vacías.