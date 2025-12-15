¿Riesgo para los consumidores? Indecopi alerta sobre lote de crema Amerin Hot por distribuirse sin respaldo sanitario

El Indecopi, utilizando su Sistema de Alertas de Consumo, informó recientemente que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) detectó la distribución de un lote del producto farmacéutico Amerin Hot 30 % + 10 % (salicilato de metilo + mentol), una crema que se comercializa en pote de 100 g.

La alerta se centra en que este lote no posee el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) indispensable para asegurar su calidad, eficacia y seguridad. El producto en cuestión fue fabricado por Laboratorio Farmacéutico América S.R. LTDA.

Riesgo para los consumidores y acción regulatoria

La autoridad sanitaria identificó el lote problemático como el 205015. Según la información publicada, este lote específico "presenta observaciones en su proceso de manufactura y control de calidad".

El Indecopi subraya que estas irregularidades no solo "comprometen la eficacia del producto" sino que también "podrían representar un riesgo para los consumidores".

En respuesta a esta grave situación, la Digemid ha iniciado el "procedimiento sancionador correspondiente" en el marco de sus competencias. El Sistema de Alertas de Consumo, que Indecopi utiliza para difundir esta información, es una herramienta clave para alertar sobre productos que pueden representar "riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores".

Finalmente, la institución incide en la importancia de verificar siempre el registro sanitario y la información proporcionada por el fabricante al momento de adquirir medicamentos o productos tópicos.