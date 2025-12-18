Indecopi confirma multa a Plaza Vea por no verificar identidad del titular de tarjeta de crédito en consumo no reconocido

La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó la sanción de 11.6 UIT, equivalente a S/62 060, impuesta a la empresa Compañía Food Retail S. A. C. – Plaza Vea, por infringir el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no verificar la identidad del titular de una tarjeta de crédito antes de procesar “dos operaciones que resultaron no reconocidas”.

De acuerdo con la resolución, los hechos ocurrieron en diciembre de 2023, cuando un cliente detectó dos consumos no autorizados con su tarjeta de crédito, por los montos de S/3 980 y S/23 789, realizados en un establecimiento de la cadena de supermercados Plaza Vea.

En primera instancia, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad determinó que el supermercado “no adoptó las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito”, como la verificación de la identidad del usuario, procedimiento considerado esencial para garantizar la validez de una operación comercial.

Plaza Vea apeló la decisión argumentando que las transacciones se efectuaron mediante el uso del PIN secreto, el cual -según la empresa- constituía un mecanismo válido de autenticación.

Sin embargo, en segunda instancia, la Sala Especializada concluyó que el uso del PIN “no exime a los establecimientos de su deber de verificar de forma previa y fehaciente la identidad del titular de la tarjeta”, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Asimismo, el colegiado precisó que la responsabilidad por los consumos no reconocidos recae en el establecimiento comercial “cuando no se demuestra que se siguió el procedimiento de identificación del cliente antes de aprobar la operación”.

“La Sala confirmó la multa impuesta a Plaza Vea, ratificando que la empresa incumplió su deber de idoneidad al no verificar la identidad del consumidor, afectando sus intereses económicos”, sostuvo Indecopi en un comunicado.