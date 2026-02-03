Multan a municipalidad de Ilo con más de S/ 400 mil por operar grifo de manera ilegal, ¿qué pasó?

El Indecopi confirmó en última instancia la sanción al determinar que la comuna incurrió en competencia desleal al realizar una actividad empresarial sin contar con una ley del Congreso que la autorice.

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Indecopi confirmó, en última instancia, una multa de S/ 414,975 (75.45 UIT) contra la Municipalidad Provincial de Ilo.

El organismo regulador determinó que la comuna incurrió en actos de competencia desleal al operar un grifo de combustible líquido en el sector de Pampa Inalámbrica (Sector H-I, Lote 1), en la provincia de Ilo, Moquegua sin contar con una ley expresa que la autorizara para tal fin.

La sanción, ratificada mediante la Resolución N°265-2025/SDC-INDECOPI, se fundamenta en la violación del artículo 60 de la Constitución Política del Perú, el cual establece el principio de subsidiariedad económica. Según este precepto, el Estado solo puede realizar actividad empresarial de manera excepcional, siempre que exista una ley aprobada por el Congreso y que la iniciativa privada no sea capaz de proveer dicho servicio.

En el caso de Ilo, se acreditó que la municipalidad actuaba como un competidor más en el mercado de combustibles, ofreciendo el producto a terceros pese a que no existía una habilitación legal para ello.

Además del pago de la multa, el Indecopi ha ordenado como medida correctiva el cese inmediato y definitivo de la venta de combustible por parte de la municipalidad.

Aunque la comuna alegó en su defensa que el grifo operaba desde 1990 ante la insuficiencia de la oferta privada local, la Sala precisó que estos argumentos no son relevantes cuando se incumple el requisito formal de contar con una ley del Congreso que autorice la actividad.

La resolución es definitiva en la vía administrativa. La SDC del Indecopi confirmó la sanción en segunda y última instancia. Esto significa que, dentro de los procesos del Indecopi, no cabe un nuevo recurso de apelación.

El caso de la pollería de Puno: el precedente emblemático que "cocinó" las reglas del juego

Esta sanción contra la Municipalidad de Ilo no es un hecho aislado, sino que sigue la línea jurídica trazada por uno de los casos más curiosos y representativos en materia de derecho de la competencia en el Perú: el caso de la pollería de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno.

En el año 2010, el Tribunal del Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria (Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI) tras denunciarse que dicha universidad estatal operaba un negocio de venta de pollos a la brasa denominado "El Rancho II".

En ese entonces, la universidad intentó justificar su actividad alegando fines académicos y de investigación, pero el Indecopi determinó que el Estado no puede usar recursos públicos para competir deslealmente con negocios privados de comida si no existe una justificación constitucional y legal clara.

Aquel "caso del pollo" estableció los cuatro criterios fundamentales que el Indecopi aplica hasta hoy para sancionar al Estado por violación al principio de subsidiariedad:

Debe tratarse de una actividad empresarial (no asistencial ni de autoridad). Debe existir una autorización por ley expresa del Congreso. La actividad debe tener un carácter subsidiario ante la ausencia de oferta privada. Debe responder a un alto interés público.

Con la reciente ratificación de la multa a la Municipalidad de Ilo, el Indecopi reafirma que ninguna entidad pública puede exceder sus funciones para incursionar en mercados reservados a la inversión privada, protegiendo así el ecosistema económico frente a lo que expertos consideran una competencia desigual financiada con los impuestos de los ciudadanos.