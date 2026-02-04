Indecopi multa a Real Plaza con más de S/ 7.9 millones por caída de techo en Trujillo, pero empresa apelará

Real Plaza considera que la resolución de Indecopi no tiene sustento técnico y que además apoyaron a las familias de las víctimas y los heridos. Por ello apelarán la decisión.

La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi La Libertad sancionó, en primera instancia, al centro comercial Real Plaza Trujillo con una multa de 1,447.5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por la presunta falta de adopción de medidas preventivas y una inadecuada atención a las familias de los seis muertos y las 93 personas heriidas producto de la caída del techo en el patio de comidas del mall en febrero del 2025.

Esta sanción equivale a más de S/ 7.9 millones, tomando en cuenta que la UIT del 2025 fue fijada en S/ 5,500.

Sin embargo, Real Plaza anunció que apelará esta decisión de Indecopi, pues considera, entre otras cosas, que el Indecopi La Libertad llegó a "conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico absoluto".

Según la empresa, desde el primer momento su prioridad fue la atención de los afectados y de sus familiares, asegurando que se brindó asistencia médica y no médica sin restricciones, en coordinación permanente con las autoridades.

También asweguró que ya se han firmado acuerdos de compensación con prácticamente todos los afectados y que continúan los seguimientos médicos en los casos necesarios.

Real Plaza manifestó su preocupación porque el Indecopi La Libertad llegó a conclusiones sobre las presuntas causas de la caída del techo del patio de comidas, sin contar con ningún análisis o estudio técnico oficial, sin siquiera haber accedido a la zona del accidente y/o realizado peritajes.

"Es importante tomar en cuenta que el peritaje oficial por parte de la Fiscalía, para el cual se han recogido muestras y se han realizado análisis de laboratorio, aún no concluye, lo que hace aún más preocupante que el Indecopi La Libertad llegue a conclusiones que no tienen sustento o respaldo técnico absoluto", precisó.

La firma acusó a Indecopi La Libertad por haber incurrido en múltiples vicios que afectan el correcto desarrollo del procedimiento y su resolución, incluyendo graves transgresiones al deber de confidencialidad por parte de uno de los comisionados, quien incluso adelantó su opinión sobre la resolución del caso.