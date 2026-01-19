Luz del Sur es multada con más de S/ 5.5 millones por omitir información: ¿Qué pasó?

Luz del Sur S.A.A. fue sancionada por el Indecopi ya que la empresa no habría suministrado información completa, correcta y veraz durante la evaluación de una operación de concentración empresarial; por lo que se le aplicó una multa de 1,000 UIT, lo que equivale a más de S/ 5.5 millones.

En 2023, Luz del Sur notificó su intención de adquirir plantas de generación de energía solar. Durante este proceso, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia solicitó a la empresa y a su grupo económico sus planes o proyectos de inversión para los próximos cinco años en el sector energético peruano.

A pesar de que la empresa aseguró no tener planes en marcha, la autoridad identificó documentos que revelaban la existencia de proyectos de inversión en el sector eléctrico que no fueron reportados de manera oportuna. Según la normativa vigente, este incumplimiento es calificado como una infracción muy grave.

Esta medida, anunciada en Lima el 19 de enero de 2026, representa la primera multa impuesta bajo el actual régimen de control previo de concentración empresarial en el país.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia destacó que la finalidad de esta sanción es:

Incentivar la buena fe y la diligencia en los procedimientos administrativos.

Garantizar que la autoridad cuente con información transparente para analizar correctamente los riesgos que una operación podría tener sobre la competencia en el mercado.

Asegurar el cumplimiento de los plazos reducidos en los que se tramita el control previo.

Es importante precisar que la decisión tomada por la Comisión no agota la vía administrativa. Luz del Sur cuenta con un plazo de quince (15) días hábiles para presentar una apelación ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi.