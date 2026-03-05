Industrias, generadoras eléctricas, y otros sectores podrían tener prioridad en el racionamiento de gas natural

El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto Supremo Nº 002-2026-EM, el cual modifica los mecanismos de racionamiento para el abastecimiento de gas natural en el mercado interno. Esta medida responde a la reciente declaratoria de emergencia del suministro, que rige del 1 al 14 de marzo de 2026, debido a un déficit que afecta tanto al consumo nacional como a la exportación.

El decreto establece un orden jerárquico para la asignación de volúmenes de gas natural una vez activado el mecanismo de racionamiento. El objetivo principal es no afectar los bienes y servicios esenciales, como la salud pública, la seguridad energética y el transporte público masivo.

El orden de prelación definido es el siguiente:

Consumidores residenciales y comerciales regulados. Establecimientos de GNV y sistemas integrados de transporte público. Generadores eléctricos. Consumidores industriales regulados con consumos menores a 20,000 m3/día. Consumidores industriales regulados con consumos mayores a 20,000 m3/día. Consumidores independientes con contratos en firme e interrumpible.

Para los sectores industriales y de generación eléctrica (puntos 3 al 6), la asignación se realizará mediante prorrateo, basado en el consumo promedio de los siete días previos al inicio de la emergencia.

La norma otorga facultades a la Dirección General de Hidrocarburos para priorizar, de manera excepcional, a agentes que brindan servicios de salubridad y seguridad nacional. Esto incluye a empresas que abastecen a hospitales, centros de salud y aquellas dedicadas a la producción de combustibles que no pueden utilizar fuentes alternativas.

Asimismo, se ha incluido en esta protección a las generadoras eléctricas que no pertenecen al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y que producen energía localmente.

Facultades especiales para Osinergmin

Ante la urgencia, el Osinergmin ha sido facultado para dictar medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de reglamentos de comercialización y seguridad. Estas medidas buscan asegurar la continuidad de las actividades de hidrocarburos bajo condiciones técnicas de seguridad controladas durante el periodo de crisis.

Finalmente, el decreto dispone la suspensión de obligaciones ambientales para los sectores afectados por el cambio de matriz energética mientras dure la emergencia. No obstante, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) mantendrá sus funciones de fiscalización de manera preventiva.