Casi 3 de cada 10 trabajadores en Lima Metropolitana no ganan lo mínimo necesario para vivir

El empleo aumenta en la capital, pero más de 1,6 millones de personas trabajan más de 35 horas semanales sin cubrir una canasta básica. Las mujeres y los jóvenes son los más golpeados.

El mercado laboral en Lima Metropolitana y el Callao ha mostrado una recuperación notable en cantidad de puestos, pero persisten deudas estructurales en la calidad y en el acceso para los más jóvenes.

Al cierre del trimestre móvil noviembre 2025 - enero 2026, la población ocupada alcanzó las 5 millones 734 mil 800 personas, lo que significa que el empleo creció un 5 % (273 mil 600 personas más) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El motor de Lima sigue siendo el sector servicios, que concentra al 55,4 % de los trabajadores, seguido por el comercio (22,4 %), sector que mostró el mayor dinamismo con un crecimiento del 7,1 % en contrataciones.

Un dato clave para entender la precariedad es que el 59,5 % de los limeños trabaja en unidades económicas pequeñas de 1 a 10 trabajadores, donde la formalidad suele ser más esquiva.

Sin embargo, no todo el que tiene trabajo en Lima vive tranquilo. Un dato alarmante es el crecimiento del subempleo por ingresos (o subempleo invisible), que afecta a 1 millón 623 mil 800 personas.

Estos trabajadores laboran 35 horas o más a la semana, pero sus ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta mínima de consumo. Este grupo aumentó un 3 % en el último año, y las más afectadas son las mujeres, quienes representan el 61,7 % de todos los subempleados por ingresos en la capital.

Los jóvenes, el sector más vulnerable

Mientras que el empleo para los adultos de 45 a más años se disparó un 12,2 %, la situación de los jóvenes de 14 a 24 años está prácticamente estancada, con un avance mínimo de apenas el 0,4 %.

Además, la tasa de desempleo juvenil es del 14,2 %, la más alta de todos los grupos de edad, superando por mucho el promedio general de la ciudad (6,3 %).