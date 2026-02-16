Juliaca, la ciudad más informal del país: 8 de cada 10 trabajan sin beneficios

El panorama laboral en las ciudades del Perú muestra realidades drásticamente distintas. Según el último reporte del INEI, la población ocupada en las 27 ciudades analizadas alcanzó las 9 millones 795 mil 800 personas durante el año 2025, lo que representa un crecimiento del 2,9 % respecto al año anterior.
Sin embargo, este crecimiento no es parejo: mientras ciudades como Puerto Maldonado y Pucallpa vieron saltar su empleo en un 7,3 %, en otras como Cerro de Pasco (-3,1 %) y Tumbes (-2 %) hubo menos gente trabajando que el año pasado.
¿En qué ciudad hay más trabajo formal?
La batalla por la legalidad laboral tiene ganadores y perdedores claros. La ciudad de Juliaca se mantiene como la más precaria del país, con una tasa de empleo informal del 82,3 %; es decir, 8 de cada 10 trabajadores no tienen beneficios ni protección social.
En contraste, las ciudades con menor informalidad (y por tanto, más empleo formal) son Ica (54 %), seguida muy de cerca por Lima Metropolitana/Callao (54,8 %) y Moquegua (54,8 %).
Para entender la magnitud, en ciudades como Moquegua o Arequipa, casi el 45 % de los trabajadores goza de un empleo formal, mientras que en Juliaca apenas el 17,7 % tiene ese privilegio.
A nivel urbano, los sectores que mueven la economía son variados, pero la calidad del empleo depende mucho del rubro:
- Servicios y Comercio: Son los sectores que más gente emplean en las ciudades. Sin embargo, el 71,8 % de quienes trabajan en Comercio son informales.
- Construcción y Manufactura: El sector construcción emplea a gran parte de la población urbana, pero tiene una informalidad alta del 76,2 %.
- Agricultura y Minería: Aunque son sectores fuertes en regiones, son los más precarios a nivel nacional: el 91,1% de sus trabajadores son informales.
Ingreso promedio en las ciudades fue de S/ 1,887.2
El dinero que llega al bolsillo también marca una distancia enorme entre ciudades. El ingreso promedio mensual en las ciudades peruanas es de S/ 1,887.2. Sin embargo, la diferencia es abismal:
- Las que más ganan: Lima Metropolitana y Callao (S/ 2,486), Moquegua (S/ 2,426.4) y Chachapoyas (S/ 2,392.5).
- Las que menos ganan: Juliaca (S/ 1,323.8), Chiclayo (S/ 1,671.5) y Pucallpa (S/ 1,709).
En resumen, el trabajador promedio en Lima o Moquegua gana casi el doble que un trabajador en Juliaca, reflejando que el desarrollo del mercado laboral aún tiene una deuda pendiente con las ciudades del centro y sur andino.