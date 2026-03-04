Crisis del gas, dólar al alza y petróleo caro: la tormenta perfecta que presionaría la inflación de marzo, advierte IPE

La economía peruana enfrenta un escenario complejo que amenaza con presionar los índices de inflación en el corto plazo. Víctor Fuentes, economista del Instituto Peruano de Economía, se presentó en Economía Para Todos por RPP y explicó que la actual crisis energética derivada de la interrupción en el suministro de gas natural no solo afecta a las industrias, sino que terminará impactando directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

Tres factores contra el bolsillo peruano

Fuentes advirtió que no se trata de un evento aislado, sino de la confluencia de tres variables que inciden en los precios. En primer lugar, el desabastecimiento local de gas; en segundo, el incremento del precio del petróleo (que pasó de $ 60 a $ 80 por barril); y finalmente, el alza del tipo de cambio.

"En la confluencia de estos tres factores, precios del gas, desabastecimiento del gas, precios de los combustibles al alza por las presiones en Medio Oriente y un tipo de cambio también subiendo. Esto va a pegar sin duda a la inflación", afirmó el economista.

La disrupción en el suministro de gas natural tiene un efecto dominó. Los primeros afectados son los transportistas y las industrias que dependen de este insumo para producir o movilizar mercancías hacia los mercados de abasto.

"Los efectos de la disrupción del suministro de gas van a tener impactos sobre diferentes actores. Principalmente lo más afectado son los transportistas y a partir de ello también las industrias... terminando con un impacto un poco más claro sobre finalmente los consumidores también", explicó Fuentes.

Además, recordó que el gas natural es un pilar de la macroeconomía peruana, representando el 3 % del PBI y siendo responsable del 40 % de la generación de energía eléctrica en el país.

El panorama se agrava por el conflicto en Medio Oriente, específicamente en el Estrecho de Ormuz, punto clave por donde transita el 20 % del comercio mundial de crudo y gas. Esta incertidumbre ha llevado a los inversionistas a buscar refugio en la moneda estadounidense.

"En la medida en que hay incremento de los petróleos, los inversionistas suelen refugiarse en el dólar. Por eso, el dólar se vuelve cada vez más buscado, más cotizado, el precio del dólar sube", detalló el representante del IPE.