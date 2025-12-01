Alza en pescados y mariscos, pero frutas y hortalizas a la baja: así se contuvo la inflación en 0.01 % en noviembre

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registró un aumento mínimo en noviembre de 2025, de solo 0.01 %. Aunque el incremento fue muy pequeño a nivel nacional, la inflación fue un poco más notoria en la capital: el IPC de Lima Metropolitana subió 0.11 % durante el mes.

Los productos que subieron su valor

En Lima Metropolitana, el alza de precios estuvo marcada principalmente por el costo de los alimentos y el consumo fuera de casa. Las divisiones que más subieron e influyeron en el resultado de Lima fueron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: Aumentó 0.41 %. Este incremento se debe principalmente a que los precios de pescados y mariscos se dispararon (20.9 %). Especies como el bonito (58.1 %), el jurel (20.5 %) y la caballa (19.1 %) subieron notablemente, en parte debido al oleaje anómalo que afectó la pesca. El pollo eviscerado también se encareció (2.0 %). Restaurantes y hoteles: Subió 0.19 %. Comer fuera de casa se hizo más caro, destacando los platos marinos (0.4 %), el ceviche (0.3 %) y el menú en restaurantes (0.2 %). Transporte: Aumentó 0.18 %. Esto se debió principalmente al alza en los pasajes aéreos nacionales (3.3 %) y al aumento del pasaje en combis (1.4 %), ómnibus y microbuses (0.6 %).

Lo que ayudó a frenar la inflación

Hubo categorías de consumo que registraron caídas de precios, lo que ayudó a mantener la inflación nacional en un nivel muy bajo:

Comunicaciones: Bajó -0.75 % en Lima. Esto se explica por la disminución en el consumo telefónico móvil (-2.3 %). A nivel nacional, la caída fue de -0.86 %.

Contexto anual y otros precios

En lo que va del año (enero a noviembre de 2025), el IPC acumulado es de 1.08 % a nivel nacional y 1.26 % en Lima Metropolitana. La tasa de inflación anual (últimos doce meses) se sitúa en 1.23 % para el país y 1.37 % para Lima.

En contraste con el costo de vida (IPC), otros indicadores económicos reflejaron una caída generalizada de precios:

Precios al por mayor (mayoristas): Disminuyeron -0.39 % a nivel nacional en noviembre. Los precios cayeron en productos nacionales (como varillas de construcción y azúcar) y en productos importados (como resinas y teléfonos móviles).

¿Qué pasa en las ciudades?