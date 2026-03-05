¿Subsidios a los combustibles para contener la inflación? La propuesta para proteger el bolsillo de los peruanos

El exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, se presentó en Economía Para Todos por RPP y advirtió recientemente sobre los riesgos macroeconómicos que enfrenta el Perú debido a una combinación de choques internos y externos, como el fenómeno de El Niño, problemas en la restricción del gas y conflictos internacionales. Según Mendoza, estos factores podrían empujar al país hacia una “estanflación”, un escenario donde conviven la inflación y la recesión económica.

Ante la pregunta de si el Estado debería intervenir, Mendoza sostiene que la política macroeconómica debe actuar para evitar que estos impactos transitorios afecten permanentemente la producción y el poder de compra de los ciudadanos.

El Fondo de Estabilización: ¿Un subsidio necesario?

La receta principal propuesta por el exministro para mitigar el alza de precios es la implementación —o fortalecimiento— del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Mendoza explica que este mecanismo funciona esencialmente como un subsidio estratégico y temporal.

"Se implementa un fondo de estabilización del precio de los combustibles, un dinero que sirve para subsidiar a los combustibles para que estos no suban, que se mantengan constantes, y cuando el temporal pase se elimina el subsidio", señaló Mendoza.

El funcionamiento técnico implica que el Estado establece una "banda límite" para el precio. Cuando el precio internacional sube por encima de esa banda, el Estado pone el dinero para que el consumidor no sienta el golpe; cuando el precio baja, el Estado recupera lo invertido. No obstante, Mendoza es enfático en que esta medida no debe ser permanente, pues en el pasado se criticó que el fondo se mantuviera activo incluso cuando no era necesario, perdiendo su naturaleza estabilizadora.

¿Por qué no dar bonos directos?

A pesar de reconocer el impacto en sectores específicos, como los taxistas afectados por el costo del GNV, Mendoza se muestra cauteloso frente a los subsidios directos o bonos focalizados. Argumenta que es más eficiente intervenir a nivel macroeconómico, directamente con los mayoristas en los grifos.

"Es más complicado esas cosas (bonos) se hacen a nivel macroeconómico a nivel de los grifos de los mayoristas. Si los mayoristas no suben el precio de los combustibles, los minoristas tampoco percibirán esa alza", explicó el economista.

El costo fiscal de la intervención

Intervenir para estabilizar precios tiene, inevitablemente, un costo fiscal. Mendoza reconoce que esto podría dificultar el cumplimiento de la meta de déficit fiscal del 1.8 % para este año, pero defiende que la prioridad en momentos de crisis debe ser la estabilidad.

"La política macro está para eso, está para actuar en los momentos complicados, aun cuando esto signifique un debilitamiento del déficit fiscal", puntualizó.

Para complementar esta estrategia, Mendoza sugiere que el Banco Central de Reserva (BCR) también debe jugar un rol clave utilizando sus reservas para evitar fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio, lo cual ayudaría a atenuar la inflación importada de insumos y bienes de capital.

En conclusión, para el exministro Mendoza, el subsidio a través de fondos de estabilización es una herramienta válida y necesaria, siempre y cuando se maneje de forma técnica, temporal y con el objetivo de suavizar los ciclos de precios para evitar un enfriamiento mayor de la economía nacional.