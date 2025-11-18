Inka Chips formará parte de Alicorp: Se firma acuerdo para adquirir el 60 % de Inka Crops y Procesadora Tropical

A través de un Hecho de Importancia, la compañía peruana de consumo masivo, Alicorp anunció la firma de un acuerdo para la adquisición del 60 % de las acciones de las empresas Inka Crops y Procesadora Tropical.

Esta operación busca fortalecer la presencia de Alicorp en el sector de snacks. Con esta adquisición, la gigante peruana podría "incorporar la categoría de snacks a su portafolio de Alimentos", donde ya gestiona marcas preferidas por los consumidores.

Las empresas bajo la lupa

Inka Crops es una compañía peruana con una trayectoria de más de 25 años en el mercado y cuenta con un portafolio de snacks variados. Entre sus marcas más conocidas en Perú se encuentran Inka Chips e Inka Corn.

Por su parte, Procesadora Tropical juega un rol importante en la cadena de valor, ya que es la empresa dedicada a abastecer a Inka Crops con materias primas para su producción.

Ambas empresas tienen "una cadena de abastecimiento sólida, así como un trabajo muy cercano a productores agrícolas peruanos", señala Alicorp,

Además de su éxito en el mercado local, la operación de Inka Crops es internacional. Las empresas exportan sus productos a más de 25 países, destacando mercados importantes como Estados Unidos, Ecuador y Chile.