Integratel, antes Telefónica del Perú, presenta su primer balance tras la reestructuración: ¿Qué muestran los resultados?

Desde el cambio de accionista en abril de 2025, Integratel Perú inició un proceso de reestructuración financiera y operativa. Al cierre de 2025, la empresa reportó una mejora de S/ 639 millones en su resultado operativo frente al año previo, equivalente a un crecimiento interanual de 26.5 %.

La compañía implementó ajustes orientados a la reducción de costos y a la reorganización de su modelo operativo. Según la información reportada, estas medidas generaron eficiencias por S/ 229 millones durante el ejercicio. El proceso incluyó cambios en la estructura financiera y en la gestión operativa.

En el segmento de fibra óptica, los ingresos crecieron 28.5 % respecto a 2024. En el servicio postpago, los ingresos se mantuvieron estables y el ingreso promedio por usuario (ARPU) aumentó 2.2 %.

La tasa de rotación de clientes (churn) por portabilidad se redujo de 2.9 % a 2.2 % al cierre del año.

Infraestructura y conectividad

Durante 2025, la empresa informó la modernización de más de 2,000 estaciones base de su red móvil y el inicio de operaciones en tecnología 5G.

A través de la empresa Internet para Todos, de la cual es socio principal, se reportó la expansión de cobertura 4G a más de 53,000 comunidades rurales. Asimismo, mediante el mecanismo de Canon por Cobertura, se conectaron 110 centros poblados adicionales en el último año.

En conjunto, el primer año posterior al cambio de control estuvo marcado por un proceso de ajuste financiero, reorganización operativa y expansión de infraestructura en el mercado peruano de telecomunicaciones.

Telefónica del Perú cambió su razón social a Integratel Perú S.A.A. en junio de 2025

Tras la aprobación de su Junta General de Accionistas y la notificación correspondiente ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se aprobó oficialmente este cambio, que responde a la nueva estructura accionaria después de la venta de la empresa.

Sin embargo, la empresa continuó siendo la misma entidad jurídica, por lo que los servicios y contratos para los clientes no se vieron afectados por este cambio.