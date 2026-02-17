Intercorp vs Municipalidad de Miraflores: ACCEP cuestiona cierres y advierte que "hay algún tipo de interés"

Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) se presentó en Economía Para Todos por RPP y expresó su preocupación ante las recientes medidas de clausura ejecutadas por diversas municipalidades, con especial énfasis en el caso de Miraflores.

Según el ejecutivo, estas acciones no solo afectan a grandes centros comerciales, sino que simbolizan un problema estructural de gestión municipal a nivel nacional.

Neuhaus se refirió a la clausura de múltiples establecimientos en el distrito de Miraflores, señalando que resulta cuestionable que se aplique la misma medida drástica a negocios de distinta naturaleza.

“Las han cerrado y es muy difícil de creer que todas sean de alto riesgo”, afirmó, mencionando que la medida alcanzó desde agencias bancarias hasta farmacias.

Para el líder gremial, este tipo de acciones despiertan sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de las inspecciones.

“Yo no quiero decir qué tipo de interés hay. Hay algún tipo de interés definitivamente”, sostuvo.

El fenómeno de los “pequeños Napoleones”

Asimismo, denunció una falta de criterio unificado entre las más de 1,800 municipalidades del país, describiendo la situación como un “caos nacional”, donde los alcaldes suelen ejercer un poder desmedido.

“Los alcaldes a veces parecen pequeños Napoleones que ellos tienen un poder omnímodo. Tienen carácter de ley”, advirtió. Según explicó, es común ver casos donde se envían inspectores varias veces al día hasta que alguno encuentre una falta para justificar una sanción.

Además, criticó la falta de proporcionalidad y sentido común, mencionando que en ocasiones se envían ingenieros agrónomos para evaluar estructuras.

Propuestas de solución

Ante este panorama, Neuhaus enfatizó la necesidad de ordenar las ordenanzas municipales para que los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) sean claros y entendibles.

“Una de las propuestas que nosotros pensamos es que, por ejemplo, los bomberos tengan una mayor participación en estas cosas”, señaló Neuhaus, destacando la preparación profesional y el carácter voluntario de los miembros del Cuerpo General de Bomberos.

Finalmente, Neuhaus aclaró que este no es un problema exclusivo de las grandes corporaciones. La incertidumbre y el temor al abuso de autoridad afectan por igual a “las bodegas, los peluqueros, los ferreteros, las pequeñas empresas”, quienes se encuentran "preocupadísimos" por la falta de equilibrio en la fiscalización.

“Las cosas no se tienen que mover por intereses, se tienen que mover de acuerdo a ley y libres de pasiones”, concluyó, haciendo un llamado a las autoridades para evitar que las rencillas personales o políticas se traduzcan en cierres arbitrarios.

Intercorp vs Municipalidad de Miraflores

El holding Intercorp denunció que la Municipalidad de Miraflores clausuró 15 locales de sus diferentes negocios (como Plaza Vea, Cineplanet Alcázar, Interbank u Oeschle) en menos de una semana, calificándolos de “irregulares” y sin sustento técnico ni jurídico, pese a que, asegura, cuentan con permisos vigentes.

Intercorp indicó que esta situación ocurre en paralelo a una controversia contractual vinculada al convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla.

La empresa pide a la comuna que restituya sus licencias para operar, planteando un nuevo frente de tensión entre el sector privado y los gobiernos locales sobre fiscalización y seguridad jurídica.